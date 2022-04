Keine Gehaltsobergrenze

Im Kern basieren die ab dem 22. Juni gültigen neuen Regeln auf den drei Säulen Kostenkontrolle, Stabilität und Solvenz. Demnach dürfen die Klubs künftig nicht mehr als 70 Prozent ihrer Einnahmen für Transfers, Gehälter und Beraterhonorare ausgeben. Eine von vielen Seiten geforderte Gehaltsobergrenze wird es allerdings nicht geben.

"Die Fußballindustrie hat sich geändert. Die Reform war nötig", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin nach der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees in Nyon: "Die neuen Regeln helfen uns, das Spiel zu schützen."

Die von der Europäischen Klubvereinigung ECA mitentwickelten Richtlinien sollen in einem kontinuierlichen Prozess über drei Jahre eingeführt werden. Verstöße gegen die Regeln können von Geldstrafen bis zu Punktabzügen gehen. Der diskutierte mögliche Zwangsabstieg, beispielsweis von der Champions in die Europa League, wurde noch nicht beschlossen.

Eine Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben soll ein externer Geldgeber zukünftig in einer Höhe von bis zu 60 Millionen Euro über einen Zeitraum von drei Jahren ausgleichen dürfen. Bisher sind es 30 Millionen Euro über drei Jahre. Den vor allem von deutschen Klubs gefürchteten unbegrenzten Zufluss von Investorengeldern soll es somit nicht geben.

Die Prüfung der Zahlungsfähigkeit der Klubs soll künftig vier Mal pro Jahr erfolgen, einmal durch nationale Lizenzkontrolleure, dreimal durch die UEFA-Finanzexperten.

Russland-Ausschluss und EM-Bewerbung: "Wir beraten"

Über einen Ausschluss des russischen Verbandes als Folge des Ukraine-Kriegs hat die UEFA noch nicht entschieden. "Wir beraten nach wie vor darüber", sagte Ceferin nach der Sitzung. Auch über die russische Bewerbung für die Ausrichtung der EM-Endrunde 2028 und 2032 werde weiter "diskutiert".

Über den Ablauf der Frauenfußball-EM in England (6. bis 31. Juli) wurde ebenfalls noch nicht entschieden. Ceferin verwies auf den nach wie vor anhängigen Fall vor dem Internationalen Sportgericht CAS, bei dem es um den bereits beschlossenen Ausschluss der russischen Mannschaften aus den UEFA-Wettbewerben geht. " Wir müssen bald entscheiden, brauchen aber mehr Informationen", sagte Ceferin. Die russische Mannschaft wäre eigentlich in der Gruppe C auf Titelverteidiger Niederlande, die Schweiz und Schweden getroffen.

Quelle: red/dpa/sid