Mit dem Start der neuen Saison in der 2. Bundesliga am 23. Juli beginnt bei der Sportschau auch eine neue Zeitrechnung - vor allem digital. Ab der Saison 2021/22 wird es Bewegtbild zur Bundesliga und 2. Bundesliga in der Mediathek, in der App, im Web und auf den Social-Media-Plattformen geben. Vor allem die 2. Bundesliga wird deutlich umfangreicher auch im TV angeboten. Alle Erst- und Zweitliga-Spiele gibt es zudem als Audio-Vollreportage. Ein Überblick.

Bundesliga

TV: Alle Samstagnachmittagsspiele und das Freitagabendspiel als Zusammenfassung in der Sportschau am Samstag (18 Uhr, ARD). Möglicher Rückblick auf Samstagabendspiele in der Sportschau am Sonntag (18.30 Uhr, ARD). Alle Sonntagsspiele in der Zusammenfassung in der Sportschau Bundesliga am Sonntag (21.45 Uhr, dritte Programme).

Online/Social Media: Alle Spiele können Sie komplett über 90 Minuten live hören - sowohl einzeln, als auch in der Konferenz am Samstagnachmittag. Das Angebot gibt's im neuen Sportschau-Livecenter in der App und im Web. Die Audiostreams finden Sie außerdem in der ARD-Audiothek und bei Sprachassistenten wie "Amazon Alexa". Dort finden Sie nach den Spielen auch alle Interviews auf Abruf.

Alle Spiele als Video-Zusammenfassung sind in der App, im Web, bei YouTube und in der Mediathek in der Nacht von Sonntag auf Montag (00:01 Uhr) nach jedem Spieltag zu finden. Ausgewählte Zusammenfassungen auch auf Facebook und bei Instagram.

Amazon Alexa, Google Assistant und Co.: Jedes Spiel der ersten Bundesliga können Sie auch bei Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant in voller Länge hören. Natürlich gibt es dort auch unsere große Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag.

„Alexa, spiel‘ die Bundesligakonferenz“

Amazon Alexa müssen Sie einfach nach dem Spiel oder der Konferenz fragen, die Sie hören wollen. "Alexa, spiel‘ die Bundesligakonferenz" oder "Alexa, spiel‘ Gladbach gegen Bayern", und Sie hören die Livereportage der Sportschau über die gesamte Spieldauer inklusive Vorberichten und Halbzeitanalysen.

"Hey Google, mit der Sportschau sprechen“

Beim Google Assistant können Sie ebenfalls nach der Konferenz oder nach einem bestimmten Spiel fragen. Starten Sie dafür die Google Action mit "Hey Google, mit [der] Sportschau sprechen" und wählen Sie anschließend aus, was Sie hören möchten: "Spiel Gladbach gegen Bayern" oder "Starte die Bundesligakonferenz".

Hörfunk: Live-Bundesliga-Übertragungen in verschiedenen ARD-Programmen am Samstagnachmittag, inklusive der ARD-Schlusskonferenz.