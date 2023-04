32. Spieltag der Serie A Inter gewinnt, Neapel kann heute Meister werden Stand: 30.04.2023 14:26 Uhr

SSC Neapel kann schon heute italienischer Meister werden. Die Voraussetzung schaffte Inter Mailand mit einem Sieg gegen Lazio Rom. Neapel spielt ab 15 Uhr gegen US Salernitana.

Lazio war mit 17 Punkten Rückstand in den 32. Spieltag gegangen und hatte daher ohnehin nur noch theoretische Chancen auf den Scudetto. In der Pause des Spiels bei Inter sah es so aus, als sollten diese weiter bestehen.

Felipe Anderson nutzte einen Fehler Inters im Spielaufbau und brachte Lazio nach einer halben Stunde in Führung. Nach der Pause drehte Inter aber auf. Zwei Tore von Lautaro Martinez (78./90.) und eines des deutschen Nationalspielers Robin Gosens (83.) sorgten für Jubel in San Siro und in Neapel.