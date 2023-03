Premier League Trainer Conte verlässt Tottenham Hotspur Stand: 27.03.2023 07:39 Uhr

Tottenham Hotspur und Trainer Antonio Conte gehen getrennte Wege.

Das gab der Klub aus der Premier League am späten Sonntagabend (26.03.2023) bekannt. Die Zusammenarbeit sei "im beidseitigen Einvernehmen" beendet worden.

Bis auf Weiteres wird das Team des aktuellen Tabellenvierten vom bisherigen Assistenten Cristian Stellini trainiert, der seinen italienischen Landsmann Conte in der Rückrunde schon einmal nach einer Gallenblasen-Operation vertreten hatte.

Scharfe Kritik an Spielern und Verein

Conte hatte zuletzt mit scharfer Kritik an Mannschaft und Verein für Aufsehen gesorgt. Eine mögliche Trennung hatte sich bereits angebahnt. Unter anderem hatte der Trainer einige Spieler als "egoistisch" bezeichnet.

Tuchel war im Gespräch, Nagelsmann Kandidat für neue Saison?

Vor der Verpflichtung Thomas Tuchels beim FC Bayern München war der Deutsche laut Medienberichten heißer Kandidat für den Trainerposten bei Tottenham.

So erscheint es nun fast logisch, dass der in München freigestellte Julian Nagelsmann in der Gerüchteküche gehandelt wird. "Julian Nagelsmann ist der Name, der jedem Tottenham-Fan auf den Lippen liegt" , schrieb der englische "Evening Standard", der Deutsche sei angeblich "offen für Gespräche über einen Umzug nach Nord-London" .