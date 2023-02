Premier League Nächster Klub vor dem Verkauf - Milliardengebot für Tottenham Stand: 15.02.2023 23:49 Uhr

Der Handel mit englischen Spitzenklubs zu Milliardensummen geht weiter: Tottenham Hotspur steht möglicherweise vor einer Übernahme.

Wie die Financial Times und Reuters berichten, zeigt der Milliardär Jahm Najafi Interesse an dem Klub. Dabei soll es um ein Gebot in Höhe von umgerechnet rund 4,2 Milliarden Euro gehen. 30 Prozent des Kaufpreises sollen Investoren aus Abu Dhabi beisteuern.

Der Markt in England ist in Bewegung: Chelsea wurde gerade vom russischen Oligarchen Roman Abramowitsch an eine amerikanische Investmentgruppe verkauft. Die Besitzer von Manchester United und des FC Liverpool zeigten sich offen für Gebote in Milliardenhöhe.

Gebote werden gesammelt, Konkurrenz noch möglich

Wie bei Chelsea sammelt den Berichten zufolge die amerikanische Raine Group Gebote für Tottenham. Der amerikanisch-iranische Milliardär Najafi könnte also noch Konkurrenz bekommen, sofern es überhaupt zum Verkauf kommt. Aktueller Mehrheitseigner des Klubs ist seit 2001 der britische Unternehmer Joe Lewis.

Tottenham schaffte sich ein modernes Stadion und steht in der Spitzengruppe der Premier League. Abgesehen vom Ligapokal 2008 gewann der Klub aber keine wichtigen Titel. Ihre letzte englische Meisterschaft gewannen die Spurs 1961.