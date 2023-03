Wettbieten um Manchester United Katar legt offenbar neues Kaufangebot vor Stand: 22.03.2023 21:04 Uhr

Im Übernahmekampf um Manchester United macht ein Investor aus Katar offenbar ernst. Nach englischen Medienberichten haben die Kataris kurz vor der Deadline ein neues Kaufangebot vorgelegt.

Wie der "Guardian" berichtet, endete die Frist für Übernahmeangebote am Mittwochabend (22.03.2023), 21 Uhr englischer Zeit. Der katarische Scheich Jassim bin Hamad Al Thani habe bei der US-Unternehmerfamilie Glazer, den Noch-Besitzern von Manchester United, vor der Deadline ein neues Angebot für die Übernahme der Red Devils abgegeben.

Die Glazers, seit 2005 Besitzer des Klubs, hatten im vergangenen November ihre Mehrheitsanteile über eine US-Bank zum Verkauf angeboten. Wie der Guardian weiter berichtete, sollen bislang Angebote von mindestens fünf Interessenten auf dem Tisch liegen.

Wettbieten zwischen Katar und Ineos

Öffentlich gemacht haben ihr Interesse bislang nur Jim Ratcliffe, Chef des mächtigen Ineos-Konzerns und unter anderem Sponsor des gleichnamigen Radrenstalls. Und Scheich Jassim bin Hamad Al Thani, Vorstand der "Qatar Islamic Bank" und der Sohn des früheren Emirs. Dementsprechend eng sind seine Verbindungen in die katarische Regierung. Zudem hält der Staatsfonds von Katar Anteile an der Islamic Bank - jener Staatsfonds, der über seine Tochterfirma "Qatar Sports Investments" auch im Besitz von Paris Saint-Germain ist.

Für die angestrebte Übernahme hatte Scheich Jassim eigens eine Stiftung mit dem Namen "Nine Two Foundation" gegründet - in Anlehnung an das legendäre Juniorenteam der Red Devils um David Beckham und Paul Scholes die in 1992 ihren ersten Titel holten.

Laut Guardian waren Vertraute von Scheich Jassim am vergangenen Donnerstag zu sogenannten "Due-Diligence"-Gesprächen in Manchester, um vorab Details für eine mögliche Übernahme abzuklären. Das Treffen sei "positiv und konstruktiv" gewesen, hieß es im Anschluss aus dem Umfeld von Scheich Jassim.

Ineos-Chef Ratcliffe soll am Freitag zu Gesprächen im Old Trafford zu Gast gewesen sein. Der Unternehmer, erklärter United-Fan seit Kindheit, gilt bei den Fans als bevorzugter Kandidat für die Übernahme.

Ratcliffe hat offenbar eine Schmerzgrenze

Im Wettbieten um die Red Devils hatte Ratcliffe zuletzt allerdings bekräftigt, dass es für ihn eine Schmerzgrenze gebe, auch wenn es um seinen Lieblingsklub geht. " Es kann nicht in unserem Sinne sein, völlig verrückte Summen zu zahlen. Und dies dann im Nachhinein zu bereuen" , sagte Ratcliffe dem Wall Street Journal.

Zuletzt hatte es Berichte gegeben, dass die Glazers ihre Preisvorstellungen für den Verkauf noch einmal erhöht hätten, in Richtung von sechs Milliarden Pfund. Ratcliffe soll den Glazers ursprünglich 4,5 Milliarden Pfund geboten haben. Womöglich hat sein Konkurrent aus Katar nun noch einmal nachgelegt.