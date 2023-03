Mit dem FC Arsenal Tabellenerster Bukayo Saka - der Unaufhaltbare Stand: 03.03.2023 17:54 Uhr

Bukayo Saka spielt in dieser Saison für den FC Arseanl in der Premier League in Bestform. Der 21-Jährige zählt zu den Shootingstars der Liga und steht sinnbildlich für den Erfolg des Tabellenersten. Auf dem Weg zur ersten Meisterschaft seit 19 Jahren steht am Samstag (04.03.23) für Saka und den FC Arsenal das Heimspiel gegen den Vorletzten AFC Bournemouth an.

Von Tim Rausch

Es können einige Fußball-Begrifflichkeiten bemüht werden, um den Führungstreffer von Bukayo Saka beim 4:0 gegen den FC Everton zu beschreiben: Kaltschnäuzig, kompromisslos, eiskalt. Irgendwo auch elegant und blitzschnell.

Saka bekommt das Zuspiel mit dem Rücken zum Kasten am Randes des Strafraums, dreht sich mit der Ballannahme um die eigene Achse und hämmert die Kugel mit dem (angeblich) schwachen rechten Fuß ins kurze Eck unter die Latte. Ein Bewegungsablauf wie aus einem Guss.

"Er will angespielt werden in dieser Situation und nutzt diese Lücke super aus. Eine brilliante Szene mit einem brillianten Abschluss" , lobte Stürmer-Legende Michael Owen.

Schlüsselspieler in der Offensive

Zehn Tore und neun Vorlagen steuerte Saka bisher in dieser Premier-League-Spielzeit bei, hat damit schon - im Vergleich zur Vorsaison - einen Scorerpunkt mehr auf dem Konto.

Sein Einfluss auf die Spiele des Tabellenführers reichen weit über den Statistikbogen hinaus. Saka windet sich regelmäßig um Gegenspieler herum, setzt seine Mitspieler in Szene und schafft so Räume und Torchancen.

Der 21-Jährige nimmt gerne Tempo in Richtung Strafraum auf, kreiert pro 90 Minuten (z.B. durch eigene Schüsse, Pässe oder herausgeholte Freistöße) durchschnittlich 4,43 "schusserzeugende Aktionen".

Lob von Chiellini

Dass er durch seine Tempodribblings immer wieder von Verteidigungen in die Mangel genommen wird, ist für Saka keine Neuigkeit.

"Das ist er gewohnt. Ein Spielertyp wie er, ein talentierter Flügelstürmer, wird getreten und gefoult. Das ist Teil seiner Rolle. Es ist normal, dass Gegner versuchen, die kreativen Spieler auf diesem Wege aufzuhalten" , sagte Arsenal-Trainer Mikel Arteta bei einer Pressekonferenz.

Wie unaufhaltbar Saka sein kann, erfuhr Italien-Verteidiger Giorgio Chiellini im Finale der Europameisterschaft 2020, nachdem er den Youngster nach einem Ballverlust nur mit einer Textil-Probe der gröbsten Art stoppen konnte. "Das war der einzige Weg ihn zu kriegen. Damals wie heute", sagte Chiellini gegenüber dem "Mirror".

Saka setzt Zeichen gegen Rassismus

Gut eine halbe Stunde später trat der damals 19-Jährige im Elfmeterschießen an - und vergab. Jadon Sancho, Marcus Rashford und Saka bekamen im Nachgang an die Final-Pleite und die verschossenen Elfmeter in beispiellosem Ausmaß eine Welle des Hasses und Rassismus von Teilen der englischen Fans entgegen.

Saka zog sich einige Tage zurück, erhielt von Spielern, der Familie und auch großen Teilen der Fanszene Zuspruch und Unterstützung - und veröffentliche ein Statement, das in den sozialen Netzwerken millionenfach gesehen und geschätzt wurde.

Darin schrieb er: "Es war mir eine Ehre, für England zu spielen. (...) Ich wusste sofort, dass viel Hass auf mich zukommen werde. Danke an all die lieben Briefe und die Unterstützung in dieser Zeit. Rassismus und Hass haben im Fußball und in keinem anderen gesellschaftlichen Bereich Platz."

Arteta baut auf dynamisches Duo

Für die Nationalmannschaft stand er seit dem EM-Finale in 15 Partien auf dem Rasen, erzielte sechs Tore und legte vier weitere auf. In der Saison 2021/22 zeichnete ihn der englische Verband als besten Nationalspieler aus - der Flügelspieler von Arsenal hatte die meisten Stimmen in der Fan-Abstimmung gesammelt.

Auf Vereinsebene schwärmt Trainer Arteta von der rasanten Entwicklung und sagte über Saka und Gabriell Martinelli, der ebenfalls zu den Offensiv-Stützen zählt: "Sie sind wissbegierig, wollen jeden Tag lernen. Sie könenn gar nicht genug Informationen bekommen. Wenn du diese Einstellung hast und gleichzeitig talentiert bist, hast du eine gute Zukunft."

Inwiefern Saka die Zukunft bei Arsenal mitgestaltet, bleibt abzuwarten. Der Vertrag des Eigengewächses soll verlängert werden. Beide Seiten sollen an einem Deal interessiert sein. Für Arsenal wäre es enorm wichtig, wenn der Unaufhaltbare zumindest noch ein paar Jahre haltbar wäre.