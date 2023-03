Manchester City im Halbfinale Haaland im FA Cup mit der nächsten Tor-Show Stand: 18.03.2023 20:42 Uhr

Manchester City hat im englischen Fußball-Pokal als erstes Team das Halbfinale erreicht. Im FA Cup holten die "Skyblues" am Samstag (18.03.2023) gegen Zweitligist FC Burnley einen ungefährdeten 6:0 (2:0)-Sieg.

Mit einer kleinen Rotation gegenüber dem Europacup - unter anderem stand wie immer im Pokal der Ex-Bielefelder Stefan Ortega im Tor - brauchte City gegen den kämpferischen Zweitligisten etwas. Doch auch in dieser Partie war Erling Haaland der Dosenöffner. Nach einem langen Abschlag entwischte der Norweger nach einem Pass von Julian Alvarez und erzielte das 1:0 (32.). Auch das 2:0 wenig später (35.) und das 3:0 (59.) gingen auf das Tor-Konto Haalands.

Nach dem 4:0 durch Alvarez (62.) wurde Haaland ausgewechselt. Aber auch ohne ihn lief die Tormaschine weiter: Cole Palmer (68.) per Abstauber und Alvarez (73.) mit einem Solo nach einem langen Pass von Kevin de Bruyne stellten auf 6:0. Damit zog sich Burnley am Ende achtbarer aus der Affäre als Leipzig beim 0:7 in der Champions League.

Die weiteren Halbfinalisten im FA Cup werden am Sonntag in den Partien Sheffield United gegen Blackburn Rovers, Brighton & Hove Albion gegen Grimsby Town und Manchester United gegen FC Fulham ermittelt.