Länderspiel gegen Belgien DFB ohne Schlotterbeck und Havertz Stand: 27.03.2023 08:01 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist von Ausfällen und dem Streik betroffen: Nico Schlotterbeck und Kai Havertz werden gegen Belgien fehlen. Die Anreise mit dem Bus nach Köln wurde verschoben.

Geplant war, dass Bundestrainer Hansi Flick am Montagabend (27.03.2023) schon am Spielort in Köln vor die Medien treten wird, um über das Testspiel gegen Belgien (Dienstag, ab 20.44 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) in Müngersdorf zu informieren.

Pressekonferenz früher als geplant

Wegen des großen bundesweiten Streiks ist die Busreise aber verschoben worden. So wird Flick das Abschlusstraining noch am Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt am Main leiten und dort auch die Pressekonferenz ab 13 Uhr abhalten.

Als Spieler wird Thilo Kehrer auf dem Podium sitzen. Der Profi von West Ham United wurde am Samstag beim 2:0-Sieg gegen Peru spät für Nico Schlotterbeck eingewechselt. Zuvor war der Dortmunder am Oberschenkel behandelt worden. "Alles okay", sagte Flick später, die Auswechslung des Dortmunders sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen.

Am Sonntag teilte der DFB jedoch mit, dass Schlotterbeck abreisen und somit gegen Belgien fehlen werden. Dies gilt auch für Kai Havertz vom FC Chelsea, der das Quartier wegen eines grippalen Infekts verließ.