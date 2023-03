Länderspiele gegen Peru und Belgien DFB-Neustart: Flick nominiert fünf Debütanten Stand: 17.03.2023 15:14 Uhr

Hansi Flick hat für den Neustart der Fußball-Nationalmannschaft nach dem WM-Debakel fünf Debütanten nominiert.

Der Bundestrainer berief für die Länderspiele gegen Peru (25. März/Mainz) und Belgien (28. März/Köln) Josha Vagnoman, Marius Wolf, Mergim Berisha, Kevin Schade und Felix Nmecha in sein 24-köpfiges Aufgebot. Florian Wirtz kehrt nach seinem Kreuzbandriss in die DFB-Auswahl zurück, auch Emre Can und Bernd Leno sind nach längerer Pause wieder dabei. Leipzigs Stürmer Timo Werner, der die WM kurzfristig verletzt verpasst hatte, steht ebenso wieder im DFB-Kader.

"Es ist unsere Aufgabe, dass wir Alternativen suchen und den Kader breiter aufstellen. Neue Einflüsse sind wichtig, damit eine Mannschaft lebt und sich entwickelt" , sagte Flick.

Einige prominente Namen fehlen

Der 58-Jährige verzichtet 15 Monate vor der Heim-EM auf einige prominente Namen. Thomas Müller wird frühestens im September wieder dabei sein. Gegen Peru und Belgien stehen auch Ilkay Gündogan, Leroy Sane, Niklas Süle, Antonio Rüdiger und und Lukas Klostermann nicht im Kader. Kapitän Manuel Neuer fehlt verletzt. Vom 26er-Kader der WM sind nur noch 15 Spieler dabei.

"Ich habe mit jedem Einzelnen gesprochen. Alle, die wir weggelassen haben, haben enorme Qualität und tun uns gut" , sagte Flick. Verletzt passen muss zudem das Dortmunder Trio Julian Brandt, Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko. BVB-Kollege Marco Reus, der von Flick auch zur WM nicht mitgenommen wurde, fehlt ebenso.

Kapitän Kimmich

Joshua Kimmich wird das Team in Abwesenheit von Neuer, Müller und Gündogan als Kapitän ins Länderspiel-Jahr führen. Der 28-Jährige vom FC Bayern München ist für Flick der logische Spielführer für die DFB-Auswahl. "Er hat die meisten Länderspiele. Er wird die Mannschaft als Kapitän auf das Feld führen" , sagte der Bundestrainer. Beim Jahresauftakt gegen Peru kann Kimmich sein 75. Länderspiel bestreiten.

Das deutsche Aufgebot

Tor: Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (FC Fulham)



Abwehr: Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter (SC Freiburg), Christian Günter (SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Marius Wolf (Borussia Dortmund)



Mittelfeld/Angriff: Mergim Berisha (FC Augsburg), Emre Can (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (FC Chelsea), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (VfL Wolfsburg), Kevin Schade (FC Brentford), Timo Werner (RB Leipzig), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)