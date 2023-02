1000. Spiel wohl in Bremen DFB plant Länderspiel gegen die Ukraine Stand: 24.02.2023 16:43 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft soll im Sommer gegen die Ukraine antreten. Entsprechende Planungen wurden der Sportschau aus Kreisen des DFB bestätigt.

Die Informationen decken sich insofern teilweise mit denen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, das am Freitag (24.02.2023) berichtete, der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wolle sein 1000. Länderspiel der Geschichte in Gelsenkirchen gegen die Ukraine austragen.

Wie die Sportschau erfuhr, gehen die Planungen des DFB aber dahin, das 1000. Länderspiel im Bremer Weserstadion auszutragen - und nicht gegen die Ukraine. In Bremen spielte die DFB-Elf seit 2012 nicht mehr, vor allem auch wegen eines Streits um Kosten für Polizeieinsätze rund um Hochrisikospiele in der Bundesliga.

Das ohnehin politisch so beladene Spiel gegen die von Russland völkerrechtswidrig angegriffene Ukraine würde dann durch das Jubiläumsspiel nicht zusätzlich aufgeladen, sondern nach der Partie in Bremen an einem anderen Ort ausgetragen. Gelsenkirchen soll dabei im Gespräch sein. Unterschrieben sind aber weder Verträge mit Ausrichtern noch mit den gegnerischen Verbänden.

Drei Spiele im Juni geplant

Nach den vorläufigen Planungen des DFB soll die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick im Juni drei Länderspiele austragen. Wie die Sportschau erfuhr, wird sie dabei ein Mal auswärts antreten.

Das 1000. Länderspiel müsste dann das erste im Juni sein, denn bislang steht der DFB bei 997 Spielen. Mit den beiden Partien im März (25. in Mainz gegen Peru und 28. in Köln gegen Belgien) kommt er dann auf 999.

Reise in die USA

Laut des Berichts des Redaktionsnetzwerks Deutschland wird die Nationalmannschaft im Oktober auf eine Reise in die USA gehen und dort zwei Testspiele bestreiten. Auch diese Informationen decken sich mit denen der Sportschau. Die USA sind zusammen mit Kanada und Mexiko Gastgeber der Weltmeisterschaft 2026.