Drei Partien im Juni DFB bestätigt - 1000. Länderspiel gegen die Ukraine Stand: 24.04.2023 14:01 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund hat bestätigt, dass die Nationalmannschaft ihr 1000. Länderspiel der Geschichte in Bremen gegen die Ukraine bestreiten wird. Polen und Kolumbien sind weitere Gegner im Juni.

Seit 2012 gab es kein Länderspiel mehr im Weserstadion. Der hauptsächliche Grund war ein Streit um Kosten für Polizeieinsätze rund um Hochrisikospiele in der Bundesliga. Schon im Januar berichtete die Sportschau, dass sich der DFB und der Stadtstaat Bremen wieder angenähert haben.

Am Montag (24.04.2023) teilte der DFB offiziell mit, dass die deutsche A-Nationalmannschaft wieder im Weserstadion spielen wird. Es wird eine historische Partie mit politischer Symbolkraft sein, denn am Montag (12.06.2023) trifft Deutschland im 1000. Länderspiel der Geschichte auf die Ukraine. Die Anstoßzeit ist offen, weil noch geklärt werden muss, welcher Fernsehsender das Spiel übertragen wird.

"Das 1000. Länderspiel der deutschen A-Nationalmannschaft der Männer ist ein ganz besonderes Ereignis. Wir möchten es nutzen, um ein klares Zeichen für Frieden und Völkerverständigung und gegen Krieg und Zerstörung zu setzen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir anlässlich unseres Jubiläums ein Länderspiel mit und für die Ukraine bestreiten können" , wird Präsident Bernd Neuendorf in der Mitteilung des DFB zitiert. Die Begegnung ist laut Verband als Benefizspiel geplant. Die Nationalmannschaft setze mit der Partie "das DFB-Engagement für Einrichtungen und Organisationen der unter dem russischen Angriffskrieg leidenden Menschen in der Ukraine fort" .

Spiel in Polen wird live im Ersten zu sehen sein

Zum Abschluss der Saison stehen für die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick noch zwei weitere Begegnungen im Juni an. Am 16. (Freitag) trifft sie in Warschau auf Polen, vier Tage später, am 20. um 20.45 Uhr, in Gelsenkirchen auf Kolumbien. Für das Spiel im Ruhrgebiet war zunächst Uruguay als Gegner vorgesehen, es kam aber nicht zum Abschluss eines Vertrages.

Das Spiel in Polen wird um 20.45 Uhr angepfiffen und live im Ersten wie auch im Livestream zu sehen sein.

Reise in die USA

Bis zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland wird die Auswahl des DFB nur Testspiele austragen. Im September soll es Partien in Dortmund (vermutlich gegen Frankreich) und in Wolfsburg geben. Für den Oktober ist eine Reise an die Ostküste der USA mit zwei Spielen geplant.

In das Länderspieljahr 2023 war Deutschland im März mit einem 2:0 gegen Peru gestartet, bevor es eine ernüchternde 2:3-Niederlage in Köln gegen Belgien gab.