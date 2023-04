Eredivisie Ajax Amsterdam holt Mislintat als Fußball-Chef Stand: 11.04.2023 11:04 Uhr

Der niederländische Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam hat Sven Mislintat als neuen Technischen Direktor verpflichtet, wie der Verein am Dienstag (11.04.2023) mitteilte.

Der 50-Jährige erhält bei dem Traditionsklub einen Vertrag bis Sommer 2026. "Seit meiner Kindheit kenne ich Ajax als einen der kultigsten Vereine der Welt und sehe ihn auch heute noch so. Nach vertrauensvollen, intensiven und großartigen Gesprächen Fußballdirektor von Ajax zu werden, bedeutet mir sehr viel" , sagte Mislintat: "Ich empfinde es als große Ehre und sehe es als meine Verpflichtung an, den Verein nach besten Kräften zu unterstützen."

Nachfolger von Marc Overmars

Er folgt bei Ajax auf Marc Overmars, der vor 15 Monaten wegen grenzüberschreitenden Verhaltens entlassen worden war.

Mislintat soll Amsterdam wieder an die internationale und nationale Spitze führen.

Ajax war in der Gruppenphase der Champions League als Dritter gescheitert, in der Europa League schied der Topklub in den K.o.-Runden-Play-offs gegen Union Berlin aus. In der Eredivisie liegt der Titelverteidiger mit acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer Feyenoord Rotterdam auf Rang zwei.

Zuletzt in Stuttgart und Dortmund tätig

Mislintat war zuletzt dreieinhalb Jahre als Sportdirektor in Stuttgart tätig. Im November 2022 wurde sein Vertrag aufgelöst. Davor stand er unter anderem als Scout bei Borussia Dortmund (2006 bis 2017) in der Verantwortung. Anschließend arbeitete der gebürtige Dortmunder zwei Jahre lang als Chef-Scout beim FC Arsenal.