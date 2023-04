Top-Torjäger der Liga Xavi Simons - der steile Aufstieg des "Goldlöckchens" Stand: 28.04.2023 11:01 Uhr

Im niederländischen Pokalfinale (KNVB beker) gegen Ajax Amsterdam wird PSV Eindhoven, wie so oft in dieser Saison, auf Xavi Simons bauen. Der 20-Jährige hat auf seinem jungen Karriereweg bereits eine lange Reise hinter sich. Bei Eindhoven gelingt ihm in dieser Saison der große Schritt in Richtung Star.

Von Tim Rausch

Es laufen die letzten Spielminuten, als PSV Eindhovens Xavi Simons vor dem heimischen Publikum zur Show einlädt. Jorge Sanchez, Verteidiger von Ajax Amsterdam, selbst längst zum Zuschauen verdammt, sieht einen schnellen Antritt, eine Körpertäuschung, einen flinken Übersteiger und einen Simons, der an ihm vorbeizieht und den Ball in die Mitte auf Luuk de Jong legt. Der schiebt zum 3:0-Endstand ein.

Mit seiner diversen Trickkiste, den Vorlagen und Toren verzaubert Simons in dieser Saison die Eredivisie. Der 20-Jährige Offensivspieler, der häufig über die linke Außenbahn angreift, grüßt dank 15 Treffern (zusammen mit Sydney van Hooijdonk vom SC Heerenveen) vom ersten Platz in der Torschützenliste.

Weitere neun Treffer legte der Niederländer bisher auf - wohlgemerkt in seiner ersten Saison für PSV. "Ich habe mich in den Gesprächen sehr wohl gefühlt. Ich brauche mehr Spielpraxis und habe hier die Möglichkeit, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen. Ich will mich bei PSV beweisen" , kündigte Simons auf der Team-Website bei seiner Verpflichtung an.

Simons' Tingeltour: Barca, PSG, PSV

Denn trotz seines jungen Alters tingelte der Youngster schon durch die europäischen (Jugend-)Ligen. Im Kindesalter lief er in der Jugend-Akademie "La Masia" für den FC Barcelona auf.

Sein Talent blieb nicht lange verborgen, erste Medienberichte über das Ausnahme-Talent mit dem Spitznamen "Goldlöckchen" erschienen, als Simons 13 Jahre alt war.

In den sozialen Netzwerken wuchs die Fan-Gemeinde für den Nachwuchsspieler mit den blonden Locken schnell. Ein Ausrüstungsvertrag mit Nike, eigenes Logo, professionelle Bilder für Instagram und Co.: Simons war als Kind schon eine Marke. Im Alter von 16 Jahren wechselte er in die Jugend-Akademie von PSG - erhielt dort wohl, laut übereinstimmenden Medienberichten, ein Jahresgehalt von einer Millionen Euro.

Kein Durchbruch bei PSG

Rein sportlich spielte Simons in der Paris Jugendmannschaft erneut groß auf, im Herren-Bereich gelang ihm allerdings in Frankreich nicht der Durchbruch.

Elf (Kurz-)Einsätze sammelte der heutige niederländische Nationalspieler für PSG und entschied sich im vergangenen Sommer für einen Wechsel zu Eindhoven.

Xavi Simons im PSG-Trikot

"Ich habe sein Potenzial gesehen und seine Arbeitseinstellung. Er kann hier große Schritte machen" , sagte PSV-Trainer Ruud van Nistelrooy bereits vor einigen Monaten gegenüber "ESPN".

Xavi Simons ist Schlüsselspieler in Eindhoven

In den Niederlanden avancierte Simons schnell zu einem der Gesichter der Liga. Neben seinen Toren und Vorlagen treibt er das Eindhovener Offensivspiel regelmäßig mit seinem Tempo an, zieht Fouls und zeigt seine Defensiv-Qualitäten (laut der Daten-Website "fbref" kommt er auf knapp fünf Balleroberungen pro Partie).

"Wir sehen in Xavi Simons einen Schlüsselspieler für PSV. Es ist toll, dass er in so jungen Jahren schon so wichtig für uns ist. Das Umfeld in Eindhoven ist stabil, ich möchte ihn weiterentwickeln" , lobte van Nistelrooy. Überhaupt schwärmt der ehemalige Stürmer oft von seinem Schützling, vielleicht auch mit Blick auf die aktuelle Vertragssituation.

Denn Simons kam zwar mit auslaufendem Vertrag zu Eindhoven, allerdings existiert laut übereinstimmenden Medienberichten eine Klausel, die es ihm erlaubt, für eine Ablöse von rund zwölf Millionen Euro zurück zu PSG zu wechseln, wenn er das möchte. Offiziell läuft sein Arbeitspapier noch bis 2027, Eindhoven ist wohl bemüht, die Rückkauf-Klausel zu streichen.

PSV gegen Ajax Amsterdam im Pokalfinale

"Ich bin sehr dankbar, dass ich hier spielen darf. Im Sommer werde ich mit den Verantwortlichen bei PSV Gespräche führen und dann werden wir sehen, was passiert. Aktuell möchte ich die Saison gut beenden" , sagte Simons gegenüber dem "Telegraaf".

Ein Pokal-Sieg am kommenden Wochenende im Finale gegen Ajax Amsterdam würde sicherlich die Saisonbilanz positiv verstärken. Bereits am vergangenen Wochenende trafen die beiden Teams in der Liga aufeinander, beim 3:0-Sieg traf Simons per Elfmeter und legte ein weiteres Tor vor.

Und vielleicht zaubert das Goldlöckchen auch am Sonntag wieder ein Ass aus dem Ärmel.