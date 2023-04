Duell gegen Paris St. Germain Macht Lens die Meisterschaft in Frankreich spannend? Stand: 14.04.2023 14:27 Uhr

Nach dem Aus in der Champions League und den Spekulationen um Superstar Lionel Messi rumort es bei Paris Saint-Germain. Und jetzt hat der Klub in der Meisterschaft auch noch Außenseiter Lens im Nacken.

Nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Bayern München wollte Paris Saint-Germain in der heimischen Ligue 1 eigentlich zumindest ganz in Ruhe die elfte Meisterschaft unter Dach und Fach bringen.

Was wird aus Messi?

Doch in den jüngsten drei Partien gab es zwei Niederlagen - gegen Stade Rennes und Olympique Lyon. Und dann wäre da noch die Personalie Lionel Messi. Der Superstar wurde zuletzt sogar von den eigenen Fans ausgepfiffen. Der Grund sind die stockenden Vertragsverhandlungen.

Eine weitere Saison des Argentiniers scheint französischen Medienberichten zufolge immer fraglicher. Die Verhandlungen seien zwar nicht komplett gescheitert, schrieb "L'Équipe" zuletzt: "Aber auf beiden Seiten werden die Chancen auf eine Einigung geringer." Der Artikel trug die Überschrift: "Lionel Messi und PSG stehen kurz vor der Scheidung."

Der Überraschungs-Zweite aus dem Norden

Der 35 Jahre alte Weltmeister aus Argentinien kann den Klub im Sommer ablösefrei verlassen. Spekuliert wird über eine Rückkehr zum FC Barcelona, einen Wechsel nach Saudi-Arabien oder ein Engagement in der Major League Soccer in Nordamerika.

Am Samstag (15.04.2023, im Live-Ticker bei sportschau.de) steht jetzt das Spitzenspiel gegen Lens an. Der Racing Club ist völlig überraschend Tabellenzweiter in Frankreich und hat vor dem 31. Spieltag nur noch sechs Punkte Rückstand auf Paris.

Seit sieben Spielen ist das Team von Trainer Franck Haise ungeschlagen, die vier jüngsten Partien wurde allesamt gewonnen. Überhaupt gab es für die Nordfranzosen in dieser Spielzeit erst drei Niederlagen. Mit nur 22 Gegentreffern stellt Lens die beste Abwehr der Liga. Das weiß auch Paris. Im Hinspiel im Januar kassierte Saint-Germain eine 1:3-Niederlage.

Lens hat nichts zu verlieren

Für Paris ist die Meisterschaft Pflicht, denn auch im Pokal ist das Starensemble um Messi, Neymar und Kylian Mbappé schon ausgeschieden. Lens dagegen kann völlig entspannt ins Spitzenspiel gehen, denn von "Sang et Or" ("Blut und Gold") erwartet niemand etwas. Schon Rang zwei ist eine Riesen-Überraschung, der Einzug in die Champions League am Ende der Saison wäre eine Sensation.

2020 noch in der zweiten Liga

Schließlich beendete der Meister von 1998 die beiden vergangenen Spielzeiten jeweils auf Platz sieben und verpasste damit die Europapokal-Teilnahme. Zuvor hatte Lens fünf Jahre lang (2015-2020) in der Ligue 2 gespielt.

Erfolgsgarant ist Trainer Haise, der auch Generalmanager ist. Er ist seit 2017 im Verein und trainierte zuvor die B-Mannschaft. Der 51-Jährige macht vor allem durch eine kluge Transferpolitik auf sich aufmerksam.

Ex-Augsburger Danso dirigiert rustikale Dreierkette

Der aktuelle Toptorjäger Lois Openda kam erst vor der aktuellen Saison vom FC Brügge und hat in 34 Ligaspielen schon 15 Tore gemacht. Torwart Brice Samba kam neu von Nottingham Forest und erwies sich sofort als sicherer Rückhalt. Den zu Crystal Palace abgewanderten Cheick Doucouré ersetzte Haise durch Salis Abdul Samed von Clermont Foot und erzielte nur bei diesem Transfer einen Überschuss von 17,6 Millionen Euro. Star des Teams ist Abwehrchef Kevin Danso. Der ehemalige Augsburger dirigiert eine Dreierkette, die für ihr recht rustikales und leidenschaftliches Einsteigen bekannt ist.

Macht Lens es wie Lille?

Gewinnt Paris das Spitzenspiel, dann wäre den Hauptstädtern bei dann neun Punkten Vorsprung der Titel fast schon sicher. Falls nicht, wird es nochmal spannend in der Ligue 1. Und wer weiß. 2021 spuckte der OSC Lille Paris in die Suppe und wurde damals völlig überraschend französischer Meister.