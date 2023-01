La Liga, 18. Spieltag Dank Pedri - Barcelona siegt knapp gegen Getafe Stand: 22.01.2023 20:46 Uhr

Der FC Barcelona hat seine Erfolgsserie in Spaniens Primera División auch ohne den gesperrten Robert Lewandowski fortgesetzt.

Barcelona gewann am Sonntag (22.01.2023) knapp 1:0 (1:0) gegen den FC Getafe, das Tor des Abends erzielte Pedri in der 35. Minute.

Real könnte Rückstand verringern

In der Liga haben die Katalenen zuletzt Ende Oktober verloren, seitdem blieben sie in elf Pflichtspielen ungeschlagen. In der Tabelle liegt Barca nach 17 Spielen mit 44 Punkten auf Platz eins, der Vorsprung auf den Verfolger Real Madrid beträgt sechs Punkte.

Real spielt am späten Sonntagabend bei Athletic Bilbao und könnte mit einem Heimsieg dort den Rückstand verringern.