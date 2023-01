Video-Assistent Test für VAR-Erklärung am Stadionmikro kommt Stand: 18.01.2023 17:20 Uhr

Die Fußball-Regelhüter des IFAB wollen Schiedsrichter bei einer Video-Überprüfung die Entscheidung testweise über deren Mikro an Fans im Stadion und am Fernseher verkünden lassen. Vorübergehende Wechsel bei Gehirnerschütterungen wurden abgelehnt.

Das Vorgehen beschlossen die Regelhüter des International Football Association Boards (IFAB) nach Informationen der Sportschau bei ihrer Sitzung am Mittwoch (18.01.2023) in London. Die FIFA kann das Testverfahren bei der Klub-WM in Marokko anwenden. Das Turnier findet vom 1. bis 11. Februar statt, aus Europa ist Real Madrid vertreten. Auch bei der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland im Sommer könnte das Testverfahren angewendet werden. Die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sollen die Entscheidung über ihr Mikrofon dem Stadion- und TV-Publikum mitteilen. Der Funkverkehr wird dabei aber nicht veröffentlicht.

Das IFAB berät und beschließt die generellen Fußballregeln für alle Spielklassen - nicht der Weltverband FIFA. Bei Abstimmungen über Regeländerungen hält die FIFA grundsätzlich vier der acht Stimmen, die vier britischen Verbände aus England, Wales, Schottland und Nordirland haben die vier anderen Stimmen.

Maßnahmen gegen Zeitspiel: Mehr Nachspielzeit wie in Katar befürwortet

In der Sitzung kamen auch Vorschläge zur Sprache, um Zeitspiel einzudämmen. Die Praxis von der Männer-WM mit längeren Nachspielzeiten wurde befürwortet. Der Vorschlag, die Zeit bei bestimmten Unterbrechungen wie Toren, Auswechslungen oder VAR-Prüfungen anzuhalten, wurde abgelehnt.

Keine Tests für vorübergehende Wechsel bei Kopfverletzungen

Der frühere Hertha-Torhüter Marcel Lotka erlitt 2022 beim Spiel in Dortmund eine Gehirnerschütterng.

Der Vorstand des IFAB sprach sich derweil gegen den Test von vorübergehenden Auswechslungen bei einem Verdacht auf eine Gehirnerschütterung von Spielerinnen oder Spielern aus. FIFPRO, die internationale Gewerkschaft für Spielerinnen und Spieler, hatte gemeinsam mit dem Weltverband der Ligen World Leagues Forum (WLF) Mitte Dezember den Wunsch nach einem Test von vorübergehenden Wechseln erklärt und einen entsprechenden Brief an das IFAB gerichtet.

Die englische Premier League und die französische Ligue 1 ab der Saison 2023/24 wie auch die im Februar startende Major League Soccer aus den USA hatten ihre Bereitschaft zu Tests für vorübergehende Wechsel signalisiert. Die werden nun nicht stattfinden.

Dauerhafte Wechsel: IFAB pocht auf Sicherheit

Das IFAB bleibt bei seiner bisherigen Auffassung, dass nur dauerhafte Wechsel die Sicherheit der Spielerinnen und Spielern wirklich gewährleisten. Bei Gehirnerschütterungen treten einige Symptome erst nach bis zu 72 Stunden auf, eine Wiedereinwechslung sei deshalb zu riskant, so das IFAB.