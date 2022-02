Nach Fanmord: Griechische Regierung mit Null-Toleranz-Politik gegen Hooligans

Mit diesen Maßnahmen, sagt Justizminister Costas Tsiaras, schließe die Regierung Schlupflöcher gegen Hooligans. Bislang wurden Fußball-Gewalttäter in Griechenland zwar angeklagt, blieben in der Regel aber in Freiheit, auch nach Verurteilungen in erster Instanz. Die notwendige Kaution übernahmen teilweise Fanklubs.

Gewaltspirale im griechischen Fußball

Der griechische Fußball befindet sich seit Jahren in einer Gewaltspirale. Diesen Monat erschütterte ein Mord an einem Fußballfan in Saloniki die Öffentlichkeit. Anhänger von PAOK Saloniki, so der Stand der Ermittlungen, hatten wahllos einen 19-Jährigen angesprochen und gefragt, ob er Fan des Lokalrivalen Aris Salonikis sei. Als dieser bejahte, wurde er von den PAOK -Hooligans niedergestochen und starb kurze Zeit später.

Zwölf Personen wurden festgenommen, einer von ihnen ist des Mordes angeklagt. Bei einer anschließenden Razzia wurden landesweit über 570 Treffpunkte von Fußballfanklubs durchsucht. Dabei fand die Polizei Waffen wie Messer, mit Nägeln präparierte Schlagstöcke und eine Axt. 67 Fanklubs wurden daraufhin dauerhaft verboten.

Kritik von der Opposition