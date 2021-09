Financial Fairplay - viel Kritik an den Plänen der UEFA

DFL : "Lehnen Vorschläge zur Deregulierung ab"

Die bisherigen Pläne stoßen auch bei der Deutschen Fußball Liga ( DFL ) auf Kritik. "Die DFL lehnt Vorschläge zur Deregulierung/Liberalisierung von Investoren-Geldern ab" , heißt es in einem Positionspapier. Die DFL hat nach Informationen der Sportschau bei den Vorschlägen zahlreiche Einwände.

FFP

Dadurch, dass die Obergrenze für Kaderkosten sich nur auf die ersten 25 Spieler bezieht, könnten Klubs B-Kader horten, auf Wertsteigerungen von jungen Spielern spekulieren - bei einem Transfer könnten diese Ablösesummen dann als Einnahmen aus dem Fußballgeschäft wieder die Obergrenze bei den Kaderkosten erhöhen könnte. Auch die "Luxussteuer" wird in Deutschland kritisch gesehen, da von ihr für die finanzstärksten Klubs keinerlei Abschreckung ausgeht. Eine Befürchtung ist auch: Die Bundesliga könnte international ins Hintertreffen geraten, denn in Deutschland begrenzt die 50+1-Regel den Einstieg von Investoren.



Ökonom: "Unabhängigkeit der UEFA ist nicht mehr gegeben"



Nasser Al-Khelaifi, der Präsident von Paris Saint-Germain, wird eine wichtige Rolle bei den Verhandlungen einnehmen. Seit dem Debakel von zwölf anderen Klubs um die Super League ist er Vorsitzender der Europäischen Klubvereinigung ECA . Er sitzt im mächtigsten Gremium der UEFA , dem Exekutivkomitee. Al-Khelaifi ist Chef des Sportsenders BeIN Sports, der regelmäßig TV -Rechte bei der UEFA erwirbt, und er stand treu an der Seite der UEFA und deren Präsident Aleksander Ceferin, als es den Angriff der Super League abzuwehren galt. Al-Khelaifis Einfluss in der UEFA ist also groß.

"Da sind auf unterschiedlichen Ebenen Abhängigkeiten entstanden, die man gar nicht so schnell lösen kann" , sagt der Ökonom Henning Vöpel im Gespräch mit der Sportschau. "Diese Unabhängigkeit, die man sich zwingend bewahren muss, die ist, ist gar nicht mehr gegeben." Ein weiteres Problem laut Vöpel: Der europäische Verband sei einerseits Regulator des europäischen Fußballs und gleichzeitig Veranstalter der Champions League. "Das ist eine Doppelrolle, die sich eigentlich nicht gut verträgt. Der Regulator sollte nie eigentlich auch der Betreiber eines solchen Wettbewerbes sein" , sagt Vöpel. Denn wer die Zugpferde seines Wettbewerbs bestrafen muss, könnte seinen eigenen Wettbewerb entwerten.

Ex- DFL -Geschäftsführer: "Alte Regeln waren gut - sie wurden zu selten durchgesetzt"