UEFA: Russlands EM-Bewerbungen ungültig, Ausschluss aus Wettbewerben

2028: Eine britisch-irische Bewerbung (England, Wales, Schottland, Nordirland, Irland) und die Türkei

2032: Italien und die Türkei

Mit der Bewerbung hatte Russland die UEFA in eine unangenehme Lage gebracht, in der deutlich wurde, dass sie nur die Teams und nicht den Verband bestraft hatte. Die UEFA begründet die Abweisung der Bewerbung mit ihren Bewerbungsregularien. Darin heißt es: "Jeder Bewerber muss sicherstellen, dass er nicht in einer Weise handelt, die die UEFA (...), das Bewerbungsverfahren oder den europäischen Fußball in Verruf bringen könnte." Zudem müsse man dem Gastgeber ein Startrecht garantieren, was wegen der Suspendierung der russischen Teams derzeit nicht möglich sei.