Sexuelle Belästigung? FIFA untersucht Vorwürfe gegen Avram Grant

In der Sendung "Exposure" im israelischen TV-Sender "Channel 12" kamen mehrere Frauen zu Wort, die über sexuelle Belästigung durch Grant berichteten. Grant soll jeweils angeboten haben, seine prominente Stellung als Anschub für berufliche Vorteile für die Frauen zu nutzen und im Gegenzug sexuelle Beziehungen verlangt haben. Das berichtet die Zeitung "Times of Israel". Teilweise soll Grant bei den von den Frauen nicht gewollten Annäherungsversuchen Gewalt angewendet haben.

Grant trainierte von 2002 bis 2006 die Fußball-Nationalmannschaft der Männer in Israel. Von 2007 bis 2008 stand er beim FC Chelsea unter Vertrag und führte den Klub damals bis ins Champions-League-Finale. Grant gilt als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im israelischen Sport.

Redaktion berichtet von Druck aus Grants Umfeld

Die Frauen seien beispielsweise bekannte Journalistinnen und Models, hieß es demnach in der Sendung. Ihre Identität wurde nicht veröffentlicht, weil die Frauen berufliche Nachteile fürchten. Eine der Frauen sagte, dass Grants Verhalten in der Branche "ein offenes Geheimnis ist" .

Die Redaktion der Sendung berichtete zudem darüber, dass während der Recherche aus dem Umfeld Grants mit der Androhung von rechtlichen Schritten Druck ausgeübt wurde, die Aussagen nicht zu veröffentlichen.

Grant: "Hatte nie die Absicht, mich unfair zu verhalten"

Grant wies in einer Reaktion die Vorwürfe nicht zurück. Er sagte, jeder Schaden, den er verursacht habe, sei unbeabsichtigt gewesen. "Ich bin ein geselliger Mensch, ein Mann der Freundschaften. Und im Laufe der Jahre habe ich Beziehungen zu Frauen gepflegt" , zitiert "Times of Israel" Grant.

"In all diesen Beziehungen habe ich mich sehr bemüht, die Frauen mit Respekt und Freundschaft zu behandeln. Und ich hatte nie die Absicht, mich unfair zu verhalten oder eine Frau in irgendeiner Weise zu verletzen. Bei jeder, die sich durch mich unwohl oder verletzt gefühlt hat, bedauere ich es und bitte aus tiefstem Herzen um Entschuldigung."

FIFA-Ethikkommission will die "Angelegenheit prüfen"

Noch ist nicht klar, ob in Israel Anklage gegen Grant erhoben wird. Klar ist bislang nur, dass der Weltverband FIFA aktiv wird. Grant war zuletzt Trainer des "FIFA-Legenden-Teams", das beim Arab Cup ein Einlagespiel in Katar gegen die "Arabischen Legenden" absolvierte.

"Angesichts der Vorwürfe wird die FIFA-Ethikkommission die Angelegenheit prüfen" , teilte die FIFA nach Angaben der Nachrichtenagentur Associated Press mit. "Wenn es um Fehlverhalten und Missbrauch im Fußball geht, möchten wir noch einmal betonen, dass die FIFA alle ihr gemeldeten Vorwürfe sehr ernst nimmt."

Im Programm der "FIFA Legenden", in dem sich viele frühere Stars befinden, gibt es derzeit einen ähnlichen Vorfall. Die "New York Times" berichtete Ende Januar, dass Miguel Macedo als Chef der "FIFA Legenden" seine Position ausgenutzt habe, um einer Mitarbeiterin der FIFA näher zu kommen. Sie legte dem Bericht zufolge Belege für ihre Vorwürfe vor, Konsequenzen seien bislang keine erfolgt. Mittlerweile arbeitet sie nicht mehr für die FIFA, Macedo ist weiterhin im Amt.

nch | Stand: 31.01.2022, 20:30