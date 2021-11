Fan muss nach rassistischen Beleidigungen ins Gefängnis

Der Mann wurde wegen rassistischer Äußerungen bei Facebook verurteilt. Der Gabelstaplerfahrer hatte sich schuldig bekannt, daraufhin verhängte der Willesden Magistrates Court in London am Dienstag (04.11.2021) die Strafe. England hatte das Endspiel in Wembley am 11. Juli nach Verlängerung im Elfmeterschießen gegen Italien mit 2:3 verloren.

Der Hass des Mannes richtete sich in einem 20-Sekunden-Clip gegen Marcus Rashford, Jadon Sancho und Bukayo Saka, die im Elfmeterschießen für England nicht getroffen hatten. Ein Freund meldete das Video, Facebook löschte es nach drei Tagen. Nach dem Spiel gab es Meldungen über mehrere Festnahmen wegen rassistischer Beleidigungen.