Zuschauer 248.075 Fans - EM-Rekord bereits geknackt Stand: 15.07.2022 12:07 Uhr

Die Europameisterschaft in England hat bereits nach 16 von 31 Spielen den EM-Zuschauerrekord übertroffen. Nach Abschluss von zwei Gruppen-Spieltagen vermeldeten die Organisatoren 248.075 Stadionbesucher - die bisherige Bestmarke lag bei 240.045 Fans bei den Spielen der EM 2017 in den Niederlanden.

Dabei stehen noch 15 Spiele bei diesem Turnier an. Die Europäische Fußball-Union rechnet mit deutlich mehr als einer halben Million Besuchern bei dieser EM. Die Zuschauerkapazität aller Spiele liegt bei 725.000.

Finale in Wembley ausverkauft

Mit der Gesamt-Zuschauerzahl stellt die Endrunde im Fußball-Mutterland nicht die erste Bestmarke auf: Das Eröffnungsspiel im Old Trafford am 6. Juli zwischen England und Österreich (1:0) ging mit 68.871 Fans als EM-Spiel mit den meisten Zuschauern in die Geschichte ein (vorher 41.301 beim EM-Finale 2013 in Solna/Schweden). 21.342 Fans beim Gruppenspiel Niederlande gegen Schweden (1:1) in Sheffield sorgten zudem für einen Rekord bei einem EM-Spiel ohne Beteiligung der Gastgebernation abseits der Endspiele. Das Endspiel am 31. Juli im Wembley-Stadion von London ist mit rund 90.000 Zuschauern ausverkauft.

12.000 Island-Fans - Team spielte im kleinsten EM-Stadion

Allerdings gibt es auch deutliche Kritik daran, dass manche Partien in kleinen Arenen ausgetragen werden. Dazu zählt das Manchester City Academy Stadium mit gerade einmal 4.400 Plätzen. Allein aus Island, das dort zwei Vorrundenspiele bestritt, sollen aber 12.000 Fans nach England angereist sein.

Zudem sind wie in den vergangenen Jahren auch bei großen Männer-Turnieren bei ausverkauften Spielen leere Plätze in den Stadien zu sehen, weil die erworbenen Tickets nicht genutzt werden.