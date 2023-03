Frauen-Bundesliga, 17. Spieltag Zitterduell in Duisburg, Spiel um Platz 3 in Hoffenheim Stand: 30.03.2023 20:39 Uhr

In der Fußball-Bundesliga der Frauen steht am 17. Spieltag das Duell um den dritten Tabellenplatz zwischen Hoffenheim und Frankfurt ebenso im Fokus wie der Abstiegskampf.

Von Annika Becker

1. FC Köln - MSV Duisburg (Freitag, 19.15 Uhr)

Am vergangenen Wochenende machte Kölns Torhüterin Manon Klett gegen Werder Bremen eigentlich ein gutes Spiel. Dann aber passierte ausgerechnet Klett bei einem Freistoß von Nina Lührßen ein schwerwiegender Fehler. Nach dem Abpfiff sackte die Torfrau weinend zu Boden. Das muss sie nun hinter sich lassen, denn für den Vorletzten aus Köln steht das wichtige Spiel gegen den Tabellennachbarn aus Duisburg an.

Der MSV kann derweil wieder auf Emilie Henriksen zurückgreifen, die zuletzt mit Muskelproblemen zu kämpfen hatte. Die 26-jährige dänische Abwehrspielerin war bisher ein unverzichtbarer Teil der Defensive und soll mithelfen, den knappen Tabellenvorsprung auf Köln zu vergrößern.

Eintracht Frankfurt – TSG Hoffenheim (Samstag, 13 Uhr)

Vor dem Spiel um Platz drei hat die TSG Hoffenheim wegen des zuletzt ausgefallenen Spiels der Eintracht tabellarisch die Nase vorn und machte zudem unter der Woche mit einem Transfer auf sich aufmerksam. Im Sommer kommt mit Leonie Maier eine Olympiasiegerin und Europameisterin vom FC Everton zur TSG. Hoffenheim reagiert damit auf den bevorstehenden Abgang von Katharina Naschenweng zum FC Bayern München und rüstet sich für mögliche internationale Aufgaben.

Damit es so weit kommt, braucht es im Vergleich zum vergangenen Spiel gegen die SGS Essen trotz des Sieges eine bessere Leistung. Das sehen offenbar auch die Spielerinnen so, denn laut Trainer Stephan Lerch waren diese nach der Partie sehr selbstkritisch. Lerch erwartet ein Spiel mit hohem und aggressivem Pressing.

SV Meppen – FC Bayern München (Sonntag, 13 Uhr)

Die emotionale Achterbahnfahrt mit dem Sieg über Wolfsburg und dem Aus in der Champions League führt die Spielerinnen des FC Bayern München zum Abschluss ins Emsland. Dort könnte es zu einem Publikumsrekord kommen, der bisherige liegt bei 2.381 aus dem DFB-Pokal-Achtelfinale 2017 - ebenfalls gegen den FC Bayern München. Auf dem Platz fehlt Trainerin Carin Bakhuis eine wichtige Spielerin. Lisa Josten, mit vier Toren Meppens beste Torschützin, muss eine Gelbsperre absitzen.

Die Tabellenführerinnen aus München haderten nach dem Ausscheiden gegen Arsenal vor allem mit den eigenen Fehlern gegen einen taktisch überlegenen Gegner. Das Double ist für die Münchenerinnen aber noch drin und genau darauf will Nationalspielerin Lina Magull hinarbeiten: "Wir haben noch zwei Wettbewerbe offen und versuchen jetzt, noch enger zusammenzustehen und den vollen Fokus daraufzulegen."

Champions League Viertelfinal-Aus der FC Bayern Frauen "tut weh" Der Triple-Traum ist geplatzt: Die FC Bayern Frauen sind nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League beim FC Arsenal vor allem mit ihrem Auftritt in der ersten Halbzeit unzufrieden. mehr

SC Freiburg – Turbine Potsdam (Sonntag, 13 Uhr)

Vier Niederlagen am Stück und seit zwei Spielen ohne Tor: Die Bilanz des SC Freiburg im März ist alles andere als rosig, zumal das Team von Theresa Merk gegen Leverkusen sehr lange brauchte, um so richtig in der Partie anzukommen. Die Trainerin bemängelte deshalb die zwischenzeitlich fehlende Intensität. Die wiederum brachte Turbine Potsdam beim ersten Saisonsieg auf den Platz und drehte gegen Meppen ein 0:1 in einen 3:1-Sieg.

Matchwinnerin war Doppelpackerin Jessica de Filippo, es waren ihre ersten beiden Bundeligatore überhaupt. Dabei hatten die Potsdamerinnen auch Glück, dass ein Handspiel vor dem Ausgleich nicht gepfiffen wurde. Gegen formschwache Freiburgerinnen hoffen die Turbinen nun auf den nächsten Paukenschlag.

SGS Essen – Bayer Leverkusen (Sonntag, 16 Uhr)

Im Hinspiel bescherte Leverkusen der SGS Essen mit einem 6:0 die höchste Niederlage der Saison, inzwischen haben sich die Essenerinnen stabilisiert und sind Bayers Tabellennachbarinnen. Für Selina Ostermeier, Elisa Senß und Jill Bayings bedeutet die Partie eine Rückkehr ins ehemalige Wohnzimmer. Bei der Niederländerin Bayings war am vergangenen Wochenende ein Knoten geplatzt, denn nach ihren drei Treffern an den ersten drei Spieltagen musste sie lange auf ein weiteres Tor warten. Gegen Freiburg gab es dann gleich einen Doppelpack.

Außerdem freut sich Trainer Robert de Pauw über die Rückkehr von Ivana Fuso ins Teamtraining, ein Einsatz der deutsch-brasilianischen Edeltechnikerin kommt aber vermutlich noch zu früh.

VfL Wolfsburg – SV Werder Bremen (Sonntag, 16 Uhr)

Werder Bremen muss für mehrere Monate auf Mittelfeldspielerin Reena Wichmann verzichten, die sich beim Spiel gegen Köln am Kreuzband verletzte. Neben Wichmann selbst ist das auch für Trainer Thomas Horsch ein herber Schlag, denn sie zählt seit Jahren zur Bremer Startelf.

Auf der anderen Seite hat Tommy Stroot keine Verletzungssorgen zu beklagen, allerdings ist dem VfL zuletzt die Selbstverständlichkeit im Pressing- und Umschaltspiel abhandengekommen und am vergangenen Wochenende auch noch die Tabellenführung. Einen dicken Trost gibt es aber auch: Wolfsburg steht seit Donnerstagabend im Halbfinale der Champions League.