Frauen-Bundesliga, 16. Spieltag Kommt es zum Wechsel an der Tabellenspitze? Stand: 24.03.2023 12:46 Uhr

Am 16. Spieltag der Frauen-Bundesliga könnte es in München am Samstag (live im Ersten und auf sportschau.de) zu einem Wechsel an der Tabellenspitze kommen. Köln entließ vor dem Spieltag Trainer Sascha Glass.

Von Annika Becker

Trainer-Entlassung in Köln: Nachdem der FC beim Nachholspiel am Dienstagabend gegen die auch in dieser Partie sehr löchrige Abwehr von Turbine Potsdam nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen war, zog der Verein die Reißleine. Statt Sascha Glass steht vorerst Nicole Bender-Rummler als Interimstrainerin an der Seitenlinie, eigentlich Kölns "Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball".

Die Kölnerinnen sind inzwischen seit neun Spielen ohne Tor und stehen zumindest vorläufig auf einem Abstiegsplatz, die Entlassung von Glass scheint folgerichtig, kommt aber vielleicht schon zu spät. Gegen Bremen steht nämlich direkt am Freitagabend das nächste wichtige Spiel an, viel Zeit bleibt Bender-Rummler also nicht, um direkt mit den Spielerinnen zu arbeiten.

Glass war etwas mehr als drei Jahre Cheftrainer in Köln und schaffte nach dem Aufstieg im Jahr 2021 erstmals den Klassenerhalt mit dem FC, dieser galt vor der aktuellen Saison eigentlich nicht als Abstiegskandidat.

Kann Bayern München den VfL Wolfsburg von der Tabellenspitze stoßen oder gibt es eine Vorentscheidung um die Meisterschaft? Die Vorzeichen sind nach kräftezehrenden Auftritten in der Champions League für beide Seiten etwas unklar. Die Gastgeberinnen haben den Vorteil einer etwas längeren Pause, zumal sie nicht reisen mussten. Außerdem war ihr Auftritt gegen Arsenal trotz arger Bedrängnis überzeugender, Wolfsburg wirkte gegen PSG selbst in Überzahl nicht souverän.

Der VfL war so fokussiert darauf, das Mittelfeld dicht zu halten, dass dafür das eigene Konterspiel völlig geopfert wurde: statt einer schnellen Flügelspielerin wie Sveindís Jane Jónsdóttir oder Jule Brand lief Alexandra Popp im linken Mittelfeld auf, Ewa Pajor hing trotz großem Aktionsradius größtenteils in der Luft. Gegen Bayern Münchens spielstarkes Mittelfeld wird sich Wolfsburgs Tommy Stroot etwas anderes einfallen lassen müssen.

Beide Anwärter auf den Champions-League-Qualifikationsplatz spielen direkt hintereinander gegen die SGS Essen: Eintracht Frankfurt konnte vergangene Woche seine Partie bereits gewinnen, Hoffenheim ist in dieser Woche dran. Mit dem internationalen Geschäft hat der Ruhrgebietsverein selbst nichts zu tun, dafür gab es unter der Woche ein Jubiläum, denn im Fußball der Frauen rollt der Ball bei der SGS bereits seit 50 Jahren.

Der Verein erinnerte an die Gründung im Jahr 1973 und weitere Meilensteine der Geschichte, wie zum Beispiel den überraschenden Aufstieg in die Bundesliga im Jahr 2004, als man sich eigentlich "nur" für die erstmals eingleisige zweite Liga qualifizieren wollte – aber das Team einfach viel zu gut spielte. Die Teilnahme an der ersten Liga war aus finanziellen Gründen als einjähriges Experiment gedacht, stattdessen stehen inzwischen 19 Jahre ununterbrochene Erstliga-Zugehörigkeit zu Buche.

In Freiburg nimmt der Kader für die kommende Saison bereits Gestalt an. Nachdem im Winter die Verträge mit mehreren Leistungsträgerinnen verlängert werden konnten, ist jetzt das Torhüterinnen-Trio fix, denn aus Wolfsburg kommt Nachwuchstalent Julia Kassen vom VfL Wolfsburg. Die Preisträgerin der Fritz-Walter-Medaille in Silber soll sich neben Rafaela Borggräfe und Lena Nuding entwickeln.

Zudem bahnt sich laut 'Soccerdonna' ein Transfer-Ausrufezeichen an, denn angeblich steht der SC vor der Verpflichtung von Kölns Ally Gudorf, deren Vertrag ausläuft. Das wäre ein deutliches Signal dafür, dass die Freiburgerinnen in der Zukunft um die Champions-League-Plätze mitspielen möchten. Gegen Leverkusen geht es in dieser Saison erstmal nur um die Etablierung im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.

Gegen Werder Bremen präsentierte der MSV sich zuletzt schwach und ergriff zu selten die Initiative, dafür dass es beim Heimspiel gegen die direkte Konkurrenz ging. Beim Aufeinandertreffen mit der Eintracht, die aktuell in starker Form ist, dürfte die Defensive der Duisburgerinnen vor weitaus größere Probleme gestellt werden. In die Karten spielen könnte dem MSV dabei höchstens, dass die Frankfurterinnen verschwenderisch mit ihren eigenen Chancen umgehen.

Frankfurts Trainer Niko Arnautis deutete an, dass seine Spielerinnen inzwischen besser darin geworden seien, sich gegen ein Abwehrbollwerk durchzusetzen: "Diese Kompaktheit sind wir mittlerweile von vielen Teams gewohnt und haben es bislang gut gelöst." Für die eigene Defensive sicherte sich die Eintracht auch zur kommenden Saison die Dienste von Anna Aehling, die 22-jährige Defensivallrounderin verlängerte ihren Vertrag um ein Jahr.

"Everything Everywhere All At Once" ist ein oscarprämierter Film über Paralleluniversen, könnte genauso gut aber das verzweifelte Motto von Potsdams Defensive sein, der regelmäßig alles um die Ohren zu fliegen scheint. Die Realität, in der die Turbine noch die Wende schafft, wurde dabei trotz des ersten Punktegewinnes seit Saisonbeginn bisher nicht gefunden. Und jetzt kommt ausgerechnet die ebenfalls mit dem Oscar ausgezeichnete Konkurrenz im Abstiegskampf aus dem Emsland.