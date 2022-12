Vorschau Frauen-Bundesliga, 9. Spieltag Doorsouns Rückkehr nach Wolfsburg vor großer Kulisse Stand: 01.12.2022 21:02 Uhr

Am 9. Spieltag der Frauen-Bundesliga finden gleich fünf der sechs Partien zwischen Tabellennachbarn statt. Einige dieser Platzierungen wären vor der Saison nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Wird das der bisher engste Spieltag der Saison?

Von Annika Becker

TSG Hoffenheim – Bayern München (Freitag, 19.15 Uhr)

Schon vor Beginn der Winterpause gab Bayern München den ersten Zugang bekannt: Außenverteidigerin Tuva Hansen kommt von SK Brann, Ex-Verein von Trainer Alexander Straus. Dort holten beide im vergangenen Jahr gemeinsam die Meisterschaft, in diesem Jahr gelang das Hansen mit Brann erneut.

Ab Januar soll die auf beiden Seiten einsetzbare norwegische Nationalspielerin helfen, die Personalsituation zu entlasten. Hanna Glas und Giulia Gwinn fallen beide schon seit geraumer Zeit mit Kreuzbandrissen aus.

Bayern stellt mit nur drei Gegentoren die beste Abwehr der Liga, trotzdem machte sich die fehlende Balance auf den Außenpositionen durch fehlende Wechselmöglichkeiten zum Teil deutlich bemerkbar.

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt (Samstag, 13 Uhr)

Sara Doorsoun trifft mit der Eintracht auf ihren Ex-Verein und dabei voraussichtlich auf eine große Kulisse. Stand Montag sind 10.000 Tickets für das Spiel in der Wolfsburger Arena verkauft. Für die erfahrene Nationalspielerin ein weiteres Highlight in einem Jahr, das sie als "Achterbahnfahrt" beschreibt.

Doorsouns Wechsel im letzten Winter war der logische Schluss daraus, dass die Innenverteidigerin in Wolfsburg keinen Stammplatz mehr hatte, schwierig ein halbes Jahr vor der EM. Für Frankfurt spielt sie bisher eine gute Saison.

Trotz der guten Erinnerungen an den Ex-Klub müssen während des Spiels allerdings Doorsouns langjährige Freundschaften ruhen: "Ich pöbele gegen Merle Frohms oder Feli Rauch genauso wie gegen jede andere."

SC Freiburg vs. MSV Duisburg (Samstag, 16 Uhr)

Der MSV Duisburg steht mit zehn Punkten auf dem sechsten Platz und ist derzeit das beste Team aus NRW: Das hätten vor der Saison nur die wenigsten erwartet.

Erspielt haben sich die Duisburgerinnen diese Position mit auffällig guter Kommunikation auf dem Platz, vor allem Sarah Freutel übernimmt häufig die Rolle der Abwehrorganisatorin, das Ergebnis ist eine stabile Defensive.

Das 0:7 gegen Bayern München war ein Ausreißer, denn nimmt man die Partie aus der Wertung, stünde Duisburg bei nur sechs Gegentoren aus sieben Spielen.

Im Dreisamstadion wird die Abwehr allerdings erneut einem Härtetest unterzogen, der SC ist nach dem VfL Wolfsburg mit bereits 21 Toren am treffsichersten. Ein Grund dafür ist sie herausragende Saison von Janina Minge, der gegen Bremen erneut ein Doppelpack gelang. Kurios: Wenn die 23-Jährige in dieser Saison traf, wurde es bisher immer mehr als ein Tor. Mit ihren sieben Treffern ist sie gleichauf mit Wolfsburgs Ewa Pajor.

Bayer 04 Leverkusen - FFC Turbine Potsdam (Sonntag, 13 Uhr)

Holt die Turbine den ersten Saisonsieg? Die letzte Saison beendete Potsdam mit 21 Punkten mehr als die Gastgeberinnen und auch an diesem Spieltag ist diese Partie die Einzige, die nicht in der Tabellen-Nachbarschaft stattfindet – allerdings unter umgekehrten Vorzeichen.

Jennifer Cramer nahm im Interview mit dem "Kicker" die Gesamtsituation in Potsdams regionalem Umfeld in den Blick: "Es ist völlig klar, dass bei Hertha, Union und sogar bei Viktoria viel mehr Geld dahintersteckt als bei Turbine. Die Ziele dieser Vereine sind sehr ambitioniert. Da müssen wir aufpassen, dass uns nicht der Rang abgelaufen wird."

SV Meppen vs. 1. FC Köln (Sonntag, 13 Uhr)

Im Emsland wurden trotz der Niederlage gegen die direkte Konkurrenz aus Duisburg in diesem Herbst bisher ordentlich Punkte gesammelt, im Gegensatz dazu reist Köln mit drei Niederlagen in Folge an.

Zwar ging es dabei auch gegen die Topteams aus Wolfsburg und Frankfurt, der FC ist in dieser Saison aber spielerisch noch nicht auf dem Niveau der vergangenen Spielzeit, als man einen ähnlichen Lauf entwickelte wie Meppen jetzt – allerdings mit sehr viel mehr Gegentoren.

Die Gastgeberinnen zeichnet vor allem aus, dass sie durch ihr aggressives Pressing die beste Defensive abseits der Top-3 stellen. Sorge bereitet auf lange Sicht allerdings der Angriff, hier verdeckt die bisher effiziente Chancenverwertung, dass die Meppenerinnen sich nur wenige klare Chancen herausspielen.

SGS Essen vs. SV Werder Bremen (Sonntag, 13 Uhr)

Das Aufeinandertreffen im Achtelfinale vor zwei Wochen konnten die Essenerinnen mit 1:0 für sich entscheiden, Torschützin Vivien Endemann ist mit zwei Toren in der Bundesliga die Topscorerin der SGS, die insgesamt erst sieben Tore erzielen konnte.

Bei den Bremerinnen ist die Torausbeute insgesamt noch niedriger, mit nur fünf Treffern teilt sich Werder in dieser Kategorie den letzten Platz mit Turbine Potsdam. Für den SV ist Nina Lührßen diejenige, die mit zwei Treffern die Teamtabelle anführt. Ihr direkt verwandelter Freistoß im Weserstadion war das Tor des letzten Wochenendes.