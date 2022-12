FIFA WM 2022 Luka Modric macht weiter - mit Bronzeschub zum ersten kroatischen Titel? Stand: 17.12.2022 21:38 Uhr

Zum zweiten Mal hat Luka Modric am Sonntag (17.12.2022) mit Kroatien den dritten Platz bei einer WM belegt. Nach dem 2:1 (2:1)-Erfolg gegen Marokko verkündete er die Fortsetzung seiner Karriere in der Nationalmannschaft - mit dem Ziel, einen Titel zu gewinnen.

Im Idealfall tritt ein Fußballer dann ab, wenn er den größten Erfolg seiner Karriere erreicht hat. Lionel Messi will es genauso machen in der argentinischen Nationalmannschaft. Schon vor dem Finale am Sonntag (18.12.2022) gegen Frankreich hatte er angekündigt, danach - im besten Fall als Weltmeister - nicht mehr für seine Heimat zur Verfügung zu stehen. Bei Luka Modric sieht das offenbar etwas anders aus.

Modric glänzt im Spiel um Platz drei

Mit Kroatien gewann der 37-Jährige wie schon 2018 das Spiel um Platz drei. Modric selbst überzeugte. " Wir verlassen Katar als Gewinner. Diese Medaille ist für uns, für mich, für Kroatien sehr wichtig ", sagte Modric. Der Kapitän hatte im defensiven Mittelfeld die meisten Ballkontakte (86) seines Teams und die zweitmeisten nach Marokkos Achraf Hakimi (88). 92 Prozent seiner Pässe kamen an, er gewann 52 Prozent seiner Zweikämpfe und hätte beinahe noch getroffen - nur Yassine Bounou verhinderte in der ersten Halbzeit Modrics 24. Treffer im 162. Länderspiel.

Die gute Nachricht für alle Kroaten jedoch: Der Star von Real Madrid gibt sich selbst die Gelegenheit, in der Zukunft noch mindestens diesen 24. Treffer zu erzielen. Er hat nach dem erfolgreichen Abschluss des WM-Turniers in Katar verkündet, dass er seine Karriere in der Nationalmannschaft nicht beenden wird - und er ließ sogar offen, ob er 2024 noch bei der EM in Deutschland dabei sein werde.

Sogar die Europameisterschaft schließt Modric nicht aus

" Ich weiß noch nicht, ob ich bei der EURO 2024 dabei sein werde. Ich möchte aber mindestens noch die Nations League spielen. Danach werde ich über die EURO nachdenken ", sagte Modric bei beIN Sports. Der Anführer des alten und neuen WM-Dritten will seinen ersten Titel mit Kroatien holen. Das Team von Trainer Zlatko Dalic hat sich neben Italien, Spanien und Gastgeber Niederlande für das Finalturnier (14. bis 18. Juni) qualifiziert.

Der Weltfußballer des Jahres 2018 könnte dann seine Laufbahn in der Nationalmannschaft mit dem ersten Titel krönen. Im Vereinsfußball hat Modric mit Real Madrid alles gewonnen, holte unter anderem fünfmal den Henkelpott in der Champions League. Eine Trophäe mit dem Vier-Millionen-Einwohner-Staat Kroatien wäre aber für ihn offenbar mindestens genauso wertvoll - selbst wenn es "nur" die Nations League ist.