WM-Finale 2022 Siegerehrung durch Katar vereinnahmt? Messi bekommt Pokal im Gewand Stand: 18.12.2022 20:48 Uhr

Lionel Messi hat bei der Pokalübergabe nach dem WM-Finale ein schwarzes Gewand getragen, was ihm der Emir von Katar kurz zuvor überreicht hatte. Sportschau-Experte Bastian Schweinsteiger sah die Aktion kritisch.

Emir Scheich Tamim bin Hamad al-Thani verhalf Lionel Messi in ein schwarzes arabisches Übergewand ("Bischt"), das traditionell vor allem bei besonderen Anlässen getragen wird. Das Kleidungsstück wird in Katar vorrangig von wichtigen Personen am Nationalfeiertag übergezogen. Kurz vor der Pokalübergabe, die der Emir gemeinsam mit FIFA-Präsident Gianni Infantino vornahm, überreichte al-Thani Messi das Geschenk.

Was möglicherweise als höfliche Geste gemeint war, wirkte auch wie die Vereinnahmung der Siegerehrung. Der ikonische Moment, das Bild des Kapitäns mit dem Pokal wird bei der WM 2022 immer in Verbindung mit dem Gewand stehen - und nicht allein mit dem argentinischen Trikot.

Schweinsteiger: "Man nimmt dem Spieler einen großen Moment"

"Da nimmt man dem Spieler einen ganz großen Moment" , kritisierte Sportschau-Experte Bastian Schweinsteiger die Aktion. "Ich fand es auch nicht gut. Das kann man später in der Kabine machen. Ich glaube, da war Messi selber auch nicht glücklich. Die Aktion war in meinen Augen nicht gelungen."

Das fand auch der englische Ex-Profi Gary Lineker beim Sender BBC: "In gewisser Weise ist es beschämend, dass sie Messi in seinem argentinischen Trikot verdeckt haben." Der langjährige argentinische Nationalspieler Pablo Zabaleta kommentierte in der BBC: "Warum? Einfach nur warum? Es gab keinen Grund, das zu machen."

Auch weitere TV-Experten konnten nicht nachvollziehen, warum man Messi im größten Moment seiner Karriere nicht einfach in seinem Trikot feiern lassen konnte. "Ihn da zu instrumentalisieren - autsch!" , sagte Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme bei "MagentaTV". Michael Ballack fügte hinzu: "Es ist ein bisschen irritierend. Aber es spricht für seinen Anstand, dass er das anbehält."