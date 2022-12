FIFA WM 2022 Verdacht auf Korruption im EU-Parlament - mit Zusammenhang zur WM in Katar? Stand: 12.12.2022 14:24 Uhr

Die griechische EU-Parlamentsvizepräsidentin Kaili und weitere Verdächtige stehen unter Korruptionsverdacht. Ein möglicher Zusammenhang zur WM in Katar: Kaili lobte vermeintliche Fortschritte und nahm Katar gegen Kritik in Schutz.

Eva Kaili verteidigte Katar mit Nachdruck. "Die WM in Katar ist ein Beweis dafür, wie Sportdiplomatie einen historischen Wandel eines Landes erreicht hat. Mit Reformen, die die arabische Welt inspiriert haben. Ich allein habe gesagt, dass Katar ein Vorreiter ist" , sagte die sozialdemokratische Kaili am 21. November im EU-Parlament. "Trotzdem rufen einige hier dazu auf, Katar zu diskriminieren. Sie schüchtern sie ein und sie beschuldigen jeden, der mit ihnen spricht oder Kontakte hat, der Korruption."

Nun sind die Vizepräsidentin des EU-Parlaments und vier weitere Verdächtige festgenommen worden. Gegen Kaili und drei weitere Personen hat die belgische Justiz am vergangenen Wochenende Haftbefehle erwirkt. Ermittelt wird wegen mutmaßlicher Bestechung und Bestechlichkeit, Geldwäsche und versuchter Einflussnahme auf politische Entscheidungen. Die Rede ist von "einem Golfstaat" , es soll sich um Katar handeln - was mit Blick auf die WM 2022 in Katar eine sportpolitische Ebene hat.

Unter Korruptionsverdacht: EU-Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili

"Sportveranstaltungen Gefahr für Korruption in Verbänden - aber auch in der Politik"

Am 24. November, drei Tage nach Kailis Rede, beschloss das EU-Parlament eine Resolution zur WM in Katar. Kritik wird darin am Umgang mit Arbeitern, der LGBTQIA+-Gemeinschaft und an der mutmaßlichen Korruption bei der Vergabe geübt. Doch es wird auch gelobt: Hitzeschutz auf Baustellen, die mögliche Bildung von Gewerkschaften, ein vertiefter Dialog und "beispielhafte Reformen für die Region" . Der Ton wirkt insgesamt moderat und zurückhaltend. Gerade die Ausbeutung von Gastarbeitern war ein Kritikpunkt an der WM.

"Wir waren verdutzt, wie nachdrücklich solche Elemente von der sozial-demokratischen Fraktion gefordert wurden" , sagt Viola von Cramon im Gespräch mit der Sportschau. Von Cramon sitzt für die Grünen im EU-Parlament. "Nun zeigt sich: Sportgroßveranstaltungen bieten eine Gefahr für Korruption, die nicht nur in die Verbände, sondern auch tief in die Politik wirken kann. Katar hat offenbar einen schwachen Punkt gesucht und gefunden."

Die Europa-Abgeordnete Viola von Cramon (Grüne)

Unter den Verdächtigen: Ein Menschenrechtsexperte und ein Gewerkschafter

Zu den Beschuldigten gehört mit Kailis Lebensgefährten Francesco Giorgi aus Italien ein weiterer Sozialdemokrat. Giorgi ist ein ehemaliger parlamentarischer Assistent und Spezialist für Menschenrechtsfragen und auswärtige Angelegenheiten. Auch dem Gewerkschafter Luca Visentini wird Korruption vorgeworfen, er ist ehemaliger Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbundes ETUC und hatte sich zuletzt ebenfalls positiv über die Situation der Menschen- und Arbeitsrechte in Katar geäußert.

EU-Parlamentsvizepräsidentin Katarina Barley (SPD) sagte in den Tagesthemen, dass das Parlament eigentlich strengere Regeln als die meisten nationalen Parlamente habe. "Aber wenn wirklich kriminelle Energie im Spiel ist, dann hilft eben auch kein Verhaltenskodex und keine Offenlegungspflicht. Dann kann man nur mit den Mitteln des Strafrechts ran." Die sozialdemokratische Fraktion werde Kailis Abwahl als Parlamentsvizepräsidentin beantragen, so Barley.

Das EU-Parlamentsmitglied David McAllister von der CDU bezeichnete beim TV-Sender Phoenix den Vorgang als "handfesten Korruptionsskandal" . Das Europäische Parlament müsse nun "sehr deutlich machen, dass dieser ganze Vorgang brutal vorbehaltlos aufgeklärt werden muss" . Der Schaden für das gesamte Parlament sei groß.

Katar weist Vorwürfe zurück

600.000 Euro wurden bei den Durchsuchungen in Brüssel am Freitag beschlagnahmt. Später fanden die Behörden in Kailis Wohnung Medienberichten zufolge Taschen voller Bargeld. Kaili wurde zunächst von ihren Aufgaben entbunden, ihre Vermögenswerte in Griechenland wurden eingefroren.