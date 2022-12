FIFA WM 2022 Kroatien nach Sieg gegen Brasilien erster WM-Halbfinalist Stand: 09.12.2022 19:00 Uhr

Kroatien hat als erstes Team das Halbfinale bei der WM in Katar erreicht. Die Europäer bezwangen Brasilien mit 4:2 im Elfmeterschießen.

Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es am Freitagabend (09.12.22) 1:1 (0:0) im Education City Stadium von Al-Rayyan gestanden. Brasilien war durch Neymar in Führung gegangen (105.+2), Bruno Petkovic hatte egalisiert (117.). Im Elfmeterschießen verschossen die Brasilianer Rodrygo und Marquinhos, während alle Kroaten erfolgreich waren.

In der Vorschlussrunde wartet auf die Europäer am kommenden Dienstag (13.12.22, 20 Uhr MEZ) der Sieger des Duells Niederlande - Argentinien auf die Seleção.

Defensivreihen bestimmen das Geschehen

Beide Mannschaften geizten im ersten Abschnitt mit gelungenen Offensivaktionen. Das Geschehen spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab. Dort waren die Räume aber auch so eng, dass sich die auf beiden Seiten ja reichlich vorhandenen Kreativkräfte nur sporadisch entfalten konnten. Die Defensivleistung der Kontrahten genügte höchsten Ansprüchen. In Ballbesitz enttäuschten Brasilien und Kroatien in den ersten 45 Minuten.

Insbesondere die Seleção, die zum zweiten Mal in Folge in Katar mit derselben Startelf auflief, kam überhaupt nichts ins Tempo. Von den Offensivkünstlern um Richarlison und Neymar fiel vor der Halbzeit lediglich Linksaußen Vinicius Junior durch einige Dribblings auf.

Perisic hat Kroatiens Führung auf dem Fuß

Die etwas klarere Spielanlage hatte Kroatien. Der Vizeweltmeister kombinierte sich in einer ersten Hälfte mit vielen Längen zumindest hin und wieder mal etwas schneller nach vorn und hatte durch Ivan Perisic die einzige nennenswerte Torchance. Nach einer präzisen Hereingabe von Mario Pasalic traf der frühere Bundesliga-Angreifer den Ball nicht richtig. Sein Abschluss aus aussichtsreicher Position kullerte weit am Ziel vorbei (15.).

Seleção erhöht nach der Pause den Druck

Die Seleção wurde das erste Mal kurz nach dem Seitenwechsel richtig gefährlich, als Raphinha Vinicius Junior mustergültig bediente und der Linksaußen Keeper Livakovic zu einer Glanzparade zwang (47.). 120 Sekunden später konnte Marcelo Brozovic einen Schuss von Neymar gerade noch blocken. Kroatiens Elfmeterheld aus dem Achtelfinale gegen Japan war auch in der 55. Minute für Brasiliens wasserstoffblonden Superstar nicht zu überwinden, sodass es weiter 0:0 stand.

Taute erst nach der Halbzeit auf: Brasiliens Superstar Neymar (l.).

Inzwischen war dieses Resultat für die Europäer aber glücklich. Sie standen nun bei weitem nicht mehr so kompakt wie vor der Pause.

Brasilien verzweifelt an Keeper Livakovic

Aber die "Kockasti" hatten in Livakovic einen "Teufelskerl" zwischen den Pfosten stehen: Der 27-Jährige vereitelte auch die vierte brasilianische Torgelegenheit durch Lucas Paquetá (66.). Die Kroaten traten offensiv fast gar nicht mehr in Erscheinung. Coach Zlatko Dalic versuchte, seinem Team mit den Einwechslungen von Nikola Vlasic und Bruno Petkovic (72.) neue Impulse zu geben.

Doch es spielte weiterhin nur Brasilien, das durch Neymar erneut die Führung hätte erzielen können. Abermals war Livakovic damit nicht einverstanden (76.). Der Keeper hatte den größten Anteil daran, dass sich die im zweiten Abschnitt fußballerisch auf ganzer Linie enttäuschenden Europäer in die Verlängerung retten konnten.

Kroatien verpasst das 1:0, Seleção trifft

Auch in der Extrazeit war Brasilien tonangebend, tat sich nun aber schwer, gegen die sehr tiefstehenden Kroaten Chancen zu kreieren. Die Elf von Coach Tite bekam zunächst keine Tiefe mehr in ihr Spiel und hatte Glück, dass sie nach einem der ganz wenigen Gegenstöße der Europäer nicht sogar in Rückstand geriet. Perisic hatte zwei Brasilianer ausgespielt und auf Petkovic abgelegt, der aber überhastet über das Tor schoss (103.).

Die Seleção war durch diese Chance sensibilisert und erhöhte umgehend den Druck. Und jetzt wurden die Mühen des Rekordweltmeisters auch belohnt: Neymar spielte einen Doppelpass mit Rodrygo, umkurvte dann Livakovic und drosch den Ball aus der Nahdistanz zum 1:0 unter die Latte (105.+1).

Neymar zieht mit Pelé gleich

Mit diesem Treffer hat der 30-Jährige mit Brasiliens Fußball-Legende Pelé gleichgezogen. Es war sein 77. Tor im Trikot der Seleção, somit ist er gleichauf mit dem aktuell im Krankenhaus liegenden Rekord-Torschützen Pelé.

Petkovic gleicht kurz vor Schluss aus

Bis kurz vor Ende der zweiten Hälfte der Verlängerung schien es so, als habe Neymar den goldenen Treffer erzielt. Kroatien war zwar bemüht, jedoch harmlos. Aber ein guter Angriff genügte der Dalic-Elf schließlich, um doch noch ins Elfmeterschießen zu kommen: Der eingewechselte Mislav Orsic passte in den Rückraum zu Petkovic, dessen Schuss ins lange Eck von Marquinhos noch abgefälscht wurde, sodass Keeper Alisson machtlos war (117.).

Die letzte Aktion der Verlängerung gehörte dann wieder Livakovic. Der Schlussmann verhinderte gegen Casemiro den zweiten brasilianischen Treffer (120.+2).

Rodrygo und Marquinhos tragische Helden im Elfmeterschießen

So musste in der dramatischten aller Entscheidungen, dem Elfmeterschießen, der erste Halbfinalist ermittelt werden. Und in diesem avancierte Livakovic erneut zum Helden. Der 27-Jährige parierte gleich den ersten brasilianischen Versuch von Rodrygo. Anschließend trafen zunächst alle Schützen, bis Marquinhos am Pfosten scheiterte. Der Rest war grenzenloser kroatischer Jubel und ein südamerikanisches Tränenmeer.