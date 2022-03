An diese aber wird man sich erinnern. Weil van Gaal kluge Dinge sagte, die sie bei der FIFA nicht so gerne hören. Weil der niederländische Fußballverband am Tag darauf mitteilte, der Trainer habe sich mit Covid-19 infiziert. Aber eben auch, weil van Gaal über Taktik und über den Torhüter Mark Flekken sprach.

Van Gaal über Flekken: "Hervorragend geeignet"

Er denke darüber nach, die Taktik zu verändern, sagte van Gaal. Seitdem er im Sommer zum dritten Mal als Nationaltrainer übernommen hat, haben die Niederlande immer im 4-3-3-System gespielt und im Schnitt 2,43 Punkte pro Spiel geholt, die Bilanz ist beeindruckend. Nur hießen drei der Gegner Montenegro, Gibraltar und Lettland - sie sind eher nicht der Maßstab für den niederländischen Fußball.

In Vorbereitung auf die WM in Katar werde er auch andere Systeme testen, sagte van Gaal. Gerade eine Dreierkette in der Abwehr sei immer eine Option. Womöglich schon in den Freundschaftsspielen gegen Dänemark am Samstag (26.03.2022) und drei Tage später gegen Deutschland.

Nur benötige er dafür einen Torhüter, der fußballerisch gut sei und das System kenne. Einen wie Flekken. "Er ist hervorragend dafür geeignet, um mit einer Dreierkette vor sich aufzubauen" , sagte van Gaal.

Vergleiche mit van der Sar