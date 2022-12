Live FIFA WM 2022 WM-News im Liveblog - Alles Wichtige zum Finale Argentinien gegen Frankreich Stand: 17.12.2022 22:54 Uhr

Im Finale am Sonntag (16 Uhr) kämpfen Argentinien und Frankreich um den WM-Titel. In unserem Liveblog verpassen Sie keine Neuigkeit zum letzten Spiel des Turniers.

Es geht auch um die individuelle Krone

Kylian Mbappé kann im Alter von nur 23 Jahren schon seinen zweiten WM-Titel gewinnen, Lionel Messi, 35, will erstmals Weltmeister werden. Beide sind aber auch noch die aussichtsreichsten Kandidaten auf Einzelauszeichnungen. Mbappé und Messi haben die meisten Tore (5) erzielt, sind mit neun Torbeteiligungen die Topscorer und dazu wohl noch die Konkurrenten im Kampf um den Titel "Bester Spieler des Turniers".

Welches Blau gewinnt?

Beide Mannschaften werden im Finale mit ihren Heimtrikots auflaufen, Argentinien in dem traditionellen blau-weiß gestreiften Jersey, Frankreich im dunkelblauen Dress.

Marciniak setzt Familientradition fort

Szymon Marciniak wird der Schiedsrichter des Finals sein - und damit tritt er in die Fußstapfen seines Vaters. Sein Vater war auch schon Referee in einem WM-Endspiel, 1990 war Marciniak Senior Linienrichter, als Deutschland durch das Elfmetertor von Andreas Brehme mit 1:0 gegen Argentinien gewann. Ein schlechtes Omen für Lionel Messi und Co.?

Wie fit ist die französische Mannschaft?

Alle 24 Spieler der französischen Nationalmannschaft sollen am Samstag (17.12.2022) am Abschlusstraining teilgenommen haben - einige von ihnen sollen jedoch nicht gesund sein. In französischen Medien wurde bereits spekuliert, ob es einen Coronaausbruch bei "Les Bleus" gebe.

Das volle Programm bei der Sportschau

Das Finale gibt es bei uns in allen Varianten. Die ARD überträgt die Partie zwischen Argentinien und Frankreich live, auf sportschau.de gibt es den dazugehörigen Livestream (auch mit Audiodeskription). Dort gibt es auch einen Audiostream und Live-Ticker.