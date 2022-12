Wiederwahl 2027 möglich Gianni Infantino könnte bis 2031 FIFA-Präsident bleiben Stand: 16.12.2022 12:14 Uhr

Gianni Infantino hat auf einer Pressekonferenz im Rahmen der WM 2022 in Katar angekündigt, dass er bis zum Jahr 2031 FIFA-Präsident bleiben könnte.

Infantinos Wiederwahl als Weltverbandspräsident ist bereits jetzt sicher. Der Schweizer geht als einziger Bewerber für die Wahl am 16. März 2023 in Kigali (Ruanda) ins Rennen.

Infantino könnte wieder antreten

Nach seiner Wiederwahl 2023 könnte er 2027 nochmal antreten, sagte Infantino nun in Doha. Bei Beratungen im Council des Fußball-Weltverbandes sei klargestellt worden, " dass ich mich in meiner ersten Amtszeit befinde ", sagte der Schweizer.

Laut Statuten darf der FIFA-Präsident für maximal drei Amtszeiten von jeweils vier Jahren gewählt werden. Demnach würden dann lediglich seines Amtszeiten von 2019 bis 2023, von 2023 bis 2027 und - sollte er dann wiedergewählt werden - von 2027 bis 2031 einfließen.

Der 52-Jährige war von 2009 bis 2016 UEFA-Generalsekretär. Am 26. Februar 2016 wurde Infantino zum Präsidenten der FIFA gewählt und trat die Nachfolge von Sepp Blatter an. 2019 war Infantino in Paris im Amt bestätigt worden. Gewählt wird der FIFA-Präsident immer in dem Jahr nach der Männer-WM.