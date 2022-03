Playoff B: Polen mit Freilos im Finale

Halbfinale:

Russland - Polen (Freilos Polen)

Schweden - Tschechien (24.03.2022, 20.45 Uhr in Solna)

Finale:

Polen - Schweden/Tschechien (29.03.2022, 20.45 Uhr in Chorzow)

Russlands Krieg gegen die Ukraine beeinflusst auch den Playoff-Pfad B. Dort sollte Russland im Halbfinale gegen Polen spielen. Nach der Suspendierung des russischen Verbandes aus der UEFA und der FIFA und einem vergeblichen sportrechtlichen Schritt Russlands zur vorläufigen Aufhebung der Sperre erhielt Polen ein Freilos. Damit war Schweden nicht einverstanden, der Verband hätte sich einen neuen Gegner für Polen gewünscht. Dennoch wird Polen nun den Sieger aus Schweden gegen Tschechien zum Finale empfangen.

Polen wird wie auch Schottland am 24. März jedoch nicht spielfrei bleiben. Beide Teams treffen sich zu einem Freundschaftsspiel in Glasgow, die Einnahmen sollen zu einem Teil an Kriegsopfer in der Ukraine gehen.