Entscheidung in Afrika, Verzögerung in Ozeanien: WM-Qualifikation weltweit

Afrika: Fünf K.o.-Spiele für fünf Plätze bei der WM

In Afrika stehen in der Qualifikation die Entscheidungen an. In Hin- und Rückspiel (25./29.03.2022) gibt es unter Berücksichtigung der Auswärtstorregel fünf Begegnungen, darunter eine Neuauflage des Endspiels um den Afrikacup zwischen Ägypten und Senegal. Aus den fünf Begegnungen werden fünf WM-Teilnehmer hervorgehen:

Ägypten - Senegal

Kamerun - Algerien

Ghana - Nigeria

DR Kongo - Marokko

Mali - Tunesien

Asien: Zwei schon sicher dabei

In Asien läuft die aktuelle Runde der Qualifikation in zwei Gruppen, in denen jeweils der Erste und der Zweite zur WM fliegen. In Gruppe A haben sich Iran und Südkorea bereits sicher qualifiziert. In Gruppe B haben Saudi-Arabien und Japan an den beiden letzten Spieltagen die besten Chancen. Saudi-Arabien spielt gegen China und Australien, Japan trifft auf Australien und Vietnam.