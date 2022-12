FIFA WM 2022 Alexis Mac Allister - Argentiniens Spätstarter mit den Fußball-Genen Stand: 17.12.2022 20:04 Uhr

Alexis Mac Allister hat die WM 2022 in Katar genutzt, um sich in der argentinischen Nationalmannschaft unentbehrlich zu machen. Sein steiler Aufstieg könnte nun seine Krönung erfahren.

Lionel Messi, Ángel Di María, Lautaro Martinez und Co. schauten ungläubig und frustriert drein. Soeben hatte die argentinische Nationalmannschaft ihr erstes Vorrundenspiel bei der WM 2022 in Katar gegen Außenseiter Saudi-Arabien mit 1:2 (1:0) verloren.

Nach einer dramatischen Partie schlichen die geschlagenen Südamerikaner wie geprügelte Hunde vom Rasen. Bereits nach dem Auftaktmatch stand die "Seleccion" damit unter enormem Druck. Die zweite Partie gegen Mexiko musste fast schon gewonnen werden, sollte der große Traum vom dritten WM-Titel nicht frühzeitig ausgeträumt sein.

Eher durch die Hintertür verließ indes Alexis Mac Allister das Stadion. Der Mittelfeldspieler hatte gegen Saudi-Arabien die kompletten 90 Minuten auf der Ersatzbank verbracht und war auch bei der Schlussoffensive von Trainer Lionel Scaloni nicht eingewechselt worden.

Mac Allister nutzt seine Chance

Doch vielleicht ahnte Mac Allister da bereits, dass bald seine Stunde schlagen würde. Und sie schlug bereits in der nächsten Partie. Coach Scaloni baute die im ersten Spiel enttäuschende Mannschaft gegen Mexiko auf fünf Positionen um. Mac Allister rückte für Alejandro Gomez in die erste Elf, auf die linke Seite in einem Dreier-Mittelfeld.

Und er nutzte seine Chance. Mac Allister überzeugte - ebenso wie die gesamte argentinische Mannschaft, die sich mit 2:0 durchsetzte und damit vor dem dritten Gruppenspiel gegen Polen das Weiterkommen wieder in der eigenen Hand hatte.

Mac Allisters Tor als "Dosenöffner"

Gegen die Osteuropäer befand sich Mac Allister dann erneut in der Anfangsformation. Es entwickelte sich eine zähe Partie. Argentinien agierte überlegen, aber ineffektiv. Messi verschoss einen Foulelfmeter, so ging es mit einem 0:0 in die Pause.

In der zweiten Häfte waren dann gerade einmal 54 Sekunden gespielt, als Di María auf der rechten Seite zu Nahuel Molina passte. Die flache Hereingabe des Rechtsverteidigers kam zu Mac Allister, der direkt mit rechts abschloss und zum 1:0 für Argentinien traf. Der "Dosenöffner" für den 2:0-Sieg und den Gruppensieg.

Spätestens durch diese Aktion zementierte Mac Allister seinen Stammplatz. Auch in den drei Spielen der K.o.-Runde gegen Australien (2:1), die Niederlande (2:2, 4:3 i. E.) und gegen Kroatien (3:0) stand Mac Allister in der Startelf - und er lieferte.

Dynamischer Balleroberer im argentinischen Mittelfeld

Der Mann mit dem ungewöhnlichen Nachnamen - dieser geht auf irisch-schottische Vorfahren zurück - ist die Art von Spieler, die ein Trainer schätzt. Er erfüllt seine Aufgabe, hält der argentinischen Offensive um Messi den Rücken frei, stürzt sich zwischen den beiden Strafräumen in Zweikämpfe, gewinnt viele Bälle und sorgt für die Balance. Das alles tut er - typisch für sein Spiel - voller Hingabe. Mit "dynamischer Balleroberer" ist sein Stil wohl am besten umschrieben.

Die Fußball-Familie Mac Allister

Und in ebendieser Rolle ist Mac Allister im argentinischen Mittelfeld mittlerweile unentbehrlich. Damit führt der als Reservist ins Turnier gestartete Mittelfeldspieler bei der WM 2022 eine absolute Familientradition fort. Das er Profi geworden ist, wurde ihm nämlich bereits in die Wiege gelegt. Schließlich sind die Mac Allisters eine Institution im argentinischen Fußball.

Schon sein Vater Carlos war Berufsfußballer, auch er schaffte es in die "Seleccion" und wäre fast für die WM 1994 in den USA nominiert worden. Sein Onkel Patricio war ebenso Profi wie seine beiden älteren Brüder Francis und Kevin. Die komplette Fußball-Familie Mac Allister spielte oder spielt beim Hauptstadtverein Argentinos Juniors in Buenos Aires.

Dort startete auch Alexis Mac Allister seine Karriere. Seit Frühjahr 2020 trägt der 23-Jährige das Trikot des englischen Premier-League-Klubs Brighton & Hove Albion. Auf der Insel brauchte er eine gewisse Zeit, um sich durchzusetzen.

Das gleiche gilt für seine Nationalmannschaftskarriere. Nach dem Debüt 2019 gegen Chile (0:0) folgte eine lange Pause. Mac Allister wurde erst im Frühjahr 2022 gegen Venezuela (2:0) erneut eingesetzt. Nach Katar reiste Mac Allister deshalb nicht unbedingt als Kandidat für die erste Elf. Schließlich hatte der 23-Jährige bis dahin gerade einmal acht Länderspiele bestritten.

Große Ehrfurcht vor Lionel Messi

Das alles ist vergessen. Mittlerweile wird sein Name in einem Atemzug mit Superstars wie Messi genannt. Daran muss sich Mac Allister noch gewöhnen - denn zu Beginn seiner Zeit bei der "Seleccion" war er gegenüber den prominenten Mitspielern noch recht scheu.

Mac Allister: " Ich war rot, ganz rot "

Als der sechsfache Weltfußballer Messi das erste Mal vor ihm stand, erzählte der 23-Jährige nun, sei ihm erstmal das Blut in die Wangen geschossen. " Ich war rot, ganz rot. Ich wollte nicht einmal 'Hallo' sagen ", erinnert sich Argentiniens Jungstar. So nervös sei er damals gewesen, " einen der besten Spieler der Welt zu treffen" .

Schnell hatte er daraufhin seinen Spitznamen innerhalb der "Albiceleste" weg: "Colo", also "Rotgesicht", nannten ihn die Mitspieler. Doch sofort schritt damals Messi ein, der selbst "La Pulga" ("Der Floh") genannt wird. " Er mag es nicht, also nennt ihn nicht so ", sagte der Angreifer damals. Diese Anekdote erzählte Mac Allister im Interview mit "The Athletic".

" Er hat Argentinien ins Gedächtnis zurückgerufen, wie man Fußball spielt "

Schnee von gestern, mittlerweile ist er voll integriert. Wie wichtig Mac Allister geworden ist, erkennt man daran, dass er durch seine Leistungen bei der WM 2022 nach und nach in den Fokus einer breiten Öffentlichkeit gerückt ist. " Er hat Argentinien ins Gedächtnis zurückgerufen, wie man Fußball spielt ", schrieb etwa die argentinische Zeitung "La Nacion" über ihn.

Längst sollen ihn nach seinen starken Leistungen auch internationale Topklubs auf dem Zettel haben. Laut Medienberichten sind Tottenham Hotspur, Inter Mailand und Juventus Turin am Mittelfeldspieler dran. Klar ist, dass ein neuer Klub tief in die Tasche greifen müsste. Mac Allister hat seinen Marktwert in Katar kräftig gesteigert.

Jetzt steht er vor dem größten Spiel seiner Karriere - dem WM-Finale gegen Frankreich (18.12.2022, ab 15 Uhr live in der ARD und im Livestream auf sportschau.de).

Mac Allister: " Genieße das alles hier "

Ehrfürchtig wie einst ist er längst nicht mehr. Mac Allister fühlt sich als Etablierter - und fiebert dem Endspiel entgegen. " Ich bin eigentlich immer ziemlich nervös vor den Spielen, aber bei der WM war das bisher ganz anders", sagte er. "Ich genieße das alles hier ."

Gute Voraussetzungen, seinen steilen Aufstieg zu krönen - und sich mit der "Albiceleste" unsterblich zu machen. Und diesmal wird er - anders als noch zu WM-Beginn - als Protagonist mittendrin sein.