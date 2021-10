Medien: Halb-automatische Abseitserkennung für WM 2022 einsatzbereit

Bei der Entwicklung der Technik gibt es vor allem zwei wichtige Aspekte:

1. Die Technik soll den möglichst genauen Zeitpunkt des Abspiels identifizieren, was bislang ein Streitpunkt war. Der Hintergrund: Fernsehbilder liefern pro Sekunde eine bestimmte Anzahl an Einzelbildern, sogenannte Frames. Zwischen zwei Frames liegt eine kurze Zeit, wodurch sich in engen Situationen umstrittene Abseitsstellungen ergeben können. Die Technik soll das lösen.

2. Die Abseitslinie muss automatisiert am richtigen Körperteil angelegt werden, um die Position des Spielers korrekt zu bestimmen. Die Fußball-Regelhüter des IFAB hatten zuletzt den oberen Teil des Oberarms beim Handspiel als nicht strafbar festgelegt. Hier muss das System also erkennen, ob sich die zur Torerzielung erlaubten Körperteile im Abseits befinden. Alle Spieler müssten vom System vermessen werden, denn die Körper sind logischerweise unterschiedlich lang und groß.

Ein Fall für die Bundesliga? Wohl auch eine Kostenfrage

Dass die Technik zeitnah nach der WM auch in der Bundesliga zum Einsatz kommen wird, ist allerdings nicht sicher. Denn mit der Technik wären weitere Kosten für Kameras verbunden. Die Klubs der 2. Bundesliga entschieden sich zuletzt beispielsweise aus Kostengründen gegen die Torlinientechnik. Die Bundesliga-Klubs müssten einer Einführung zustimmen.

