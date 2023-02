Europa League Di María schießt Juventus Turin ins Achtelfinale Stand: 23.02.2023 20:42 Uhr

Argentiniens Weltmeister-Oldie Ángel Di María hat am Donnerstag (23.02.2023) Juventus Turin in der Europa League doch noch ins Achtelfinale geschossen. Die PSV Eindhoven schied gegen den FC Sevilla aus.

Di María entschied das Duell beim FC Nantes quasi im Alleingang. Beim 3:0 (2:0) schoss er alle drei Treffer und holte auch noch die Rote Karte von Nantes-Verteidiger Nicolas Pallois in der 19. Minute heraus, der kurz vor der Linie einen Schuss von Di María kurz vor der Torlinie mit der Hand abwehrte. Den fälligen Elfmeter verandelte der Argentinier, der auch schon in der 5. Minute getroffen hatte - mit einem Traumtor.

40 Meter vor dem eigenen Gehäuse hatte Moses Simon den Ball gegen Nicoló Fagioli verloren, der dann auf dem rechten Flügel Di María bediente. Vom Strafraumeck schlenzte der Weltmeister die Kugel dann perfekt in den langen Winkel. Mit einem Mann mehr hätte sich Juventus nach dem 1:1 im Hinspiel Stress ersparen können, wenn anschließend die vielen Chancen besser genutzt worden wären.

Doch Manuel Locatelli (37.) traf nur den Pfosten, auch Filip Kostic (54.) und Juan Cuadrado (67. und 77.) vergaben mehrere Hochkaräter, ehe Di María in der 79. Minute alle Zweifel am Weiterkommen beseitigte: Nach einer Kombination über Alex Sandro und Dusan Vlahovic schloss er seinen Gala-Abend mit dem dritten Tor ab.

De Jong und Silva treffen zu spät für Eindhoven

Quasi schon im Hinspiel ausgeschieden war die PSV Eindhoven nach einem 0:3 beim FC Sevilla. Im Rückspiel verteidigten die Andalusier lange Zeit leidenschaftlich und hielten bis zur 77. Minute ein torloses Remis - dann traf der niederländische Nationalstürmer Luuk de Jong (77.). und es begann ein Sturmlauf der Holländer.

Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit wurde das Anrennen aber belohnt: Fabio Silva traf zum 2:0-Endstand, am Ende fehlte also ein Tor, um zumindest die Verlängerung zu erzwingen.

Goncalves mit Doppelpack für Sporting

Ganz souverän löste Sporting Lissabon die Aufgabe beim FC Midtjylland. Im Hinspiel hatten die Dänen den Portugiesen noch ein 1:1 abgetrotzt, das Rückspiel endete aber mit 4:0 (1:0) für Sporting. Sebastián Coates (21) hatte die Hauptstädter in Führung gebracht, anschließend schwächte sich Midtjylland durch die Gelb-Rote Karte für Paulinho in der 38. Minute selbst.

Als in der zweiten Hälfte die Kräfte der Gastgeber nachließen, erhöhte Pedro Goncalves per Doppelpack auf 3:0 (50. und 77.), ehe Stefan Gartenmann per Eigentor den 4:0-Endstand verursachte (85.)