Europa League Arsenal siegt in Zürich, Pleite für United 08.09.2022

Der FC Arsenal ist mit einem Sieg in Zürich in die Europa League gestartet. Für Manchester United setzte es eine Pleite bei Real Sociedad.

Arsenal feierte zum Start der Europa-League-Saison am Donnerstagabend (08.09.2022) einen 2:1-Erfolg beim FC Zürich. Marquinhos brachte die "Gunners" nach 17 Minuten in Führung, nach Mirlind Kryezius Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff stellte Eddie Nketiah (62.) den Sieg für Arsenal sicher.

Auftaktpleite für Ronaldo und United

Cristiano Ronaldo hatte keine große Lust auf die Europa League - und wurde zum Auftakt dann auch nicht glücklich. Der Portugiese verlor mit Manchester United in Gruppe E 0:1 (0:0) gegen Real Sociedad San Sebastian, mehr als ein Abseitstor sprang für Ronaldo dabei nicht heraus. Es war ein seltener Startelfeinsatz für den bis zuletzt wechselwilligen Superstar bei United. Nach der Pause entschied dann Real Sociedads Brais Mendez (59.) das Spiel per Handelfmeter.

Nübel feiert Auftaktsieg mit Monaco

Der deutsche Torwart Alexander Nübel feierte indes mit AS Monaco einen Sieg zum Start der Gruppe H. Bei Roter Stern Belgrad gewann die Mannschaft aus dem Fürstentum mit 1:0 (0:0), der frühere Mönchengladbacher Breel Embolo (74.) traf per Foulelfmeter entscheidend.

Den eindrucksvollsten Sieg fuhr Lazio Rom ein, in Gruppe F gewannen die Italiener gegen Feyenoord Rotterdam 4:2 (3:0). Erst spät fanden die Niederländer ins Spiel.

Dynamo Kiew, das trotz des Krieges in der Heimat nur knapp den Einzug in die Champions League verpasst hatte, startete mit einer knappen Niederlage in die Europa League. Die Ukrainer unterlagen in Gruppe B bei Fenerbahce Istanbul 1:2 (0:1).