Bei OGC Nizza Köln startet mit Remis in die Conference League Stand: 08.09.2022 21:30 Uhr

Es sollte ein Fußballfest werden, doch Fan-Ausschreitungen überschatteten den Auftakt des 1. FC Köln in die Conference League bei OGC Nizza am Donnerstag (08.09.2022). Das Spiel konnte erst 55 Minuten später als geplant angepfiffen werden. Am Ende mussten sich die Kölner trotz einer starken ersten Hälfte mit einem Punkt zufrieden geben. Beide Mannschaften trennten sich 1:1 (0:1).

Steffen Tigges brachte die Kölner nach 19 Minuten in Führung. In der 62. Minute verwandelte Andy Delort einen Handelfmeter zum Ausgleich.

Thielmann vergibt mehrere Chancen

Der FC startete druckvoll in die Partie und setzte die Franzosen vor allem durch hohes Pressing vor Probleme. Nach einem Ballgewinn schalteten die Kölner immer wieder schnell um und kamen schon früh zu Chancen. Der umtriebige Jan Thielmann hatte gleich mehrere Chancen zu Führung (9., 12., 14.).

Nach 17 Minuten meldete sich dann auch Nizza zum ersten Mal an. FC-Torhüter Marvin Schwäbe hatte mit dem Distanzschuss von Gaetan Labore aber keine Probleme.

Und nur zwei Minuten später jubelten dann die Kölner. Nachdem Dejan Ljubicic erst noch den Pfosten traf (18.), drückte Tigges in der 19. Minute eine Hereingabe von Thielmann aus wenigen Metern über die Linie. Für Tigges war es das erste Pflichtspieltor nach seinem Wechsel aus Dortmund nach Köln.

Schwäbe rettet gegen Delort

Köln blieb auch in der Folge spielbestimmend, verpasste es aber, das zweite Tor nachzulegen. Wieder war es Thielmann, der den Ball mit der Hacke nur knapp am Tor vorbeilegte (28.). So hätte es beinahe 1:1 gestanden, doch Schwäbe rettete auch gegen Andy Delort, der nach Pass von Labore frei vor dem Kölner Kasten auftauchte. So ging der FC mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Kabine.

Köln agierte zu Beginn der zweiten Halbzeit deutlich defensiver. Nizza war nun die spielbestimmende Mannschaft. In der 54. Minute war dann wieder Schwäbe gefordert, als er einen Kopfball von Delort über das Tor lenkte.

Delort trifft aus elf Metern

In der 62. Minute war dann aber auch Schwäbe geschlagen. Schiedsrichter Luis Miguel Branco Godinho zeigte auf den Elfmeterpunkt, nachdem der Ball bei einem Freistoß der Franzosen dem in der Mauer stehenden Timo Hübers an den Arm gesprungen war. Delort traf mit einem wuchtigen Schuss in die Mitte.

Nur eine Minute später wäre der FC dann fast in Rückstand geraten, doch Laborde traf nach Pass von Delort bei einer Direktabnahme nur die Latte (63.). Beinahe im direkten Gegenzug hatte dann der FC seine erste Chance in Hälfte zwei. Der eingewechselte Linton Maina scheiterte aber an Nizza-Torwart Marcin Bulka (64.).

Schwäbe hält den Punkt fest

In der Schussphase war es ein offenes Spiel. Sowohl Nizza als auch der FC suchten den Weg nach vorne. Die beste Chance hatte dabei Nizza. In der 84. Minute kam Laborde im Strafraum frei zum Kopfball. Doch Schwäbe hielt den Punkt für die Kölner fest.

Für den 1. FC Köln geht nun in der Bundesliga am kommenden Sonntag (11.09.2022, 15.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Union Berlin weiter. Nächster Gegner in der Conference League ist am kommenden Donnerstag (15.09.2022, 21 Uhr) der 1. FC Slovacko aus Tschechien.