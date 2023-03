Der Deutsche Fußball-Bund hat das Jahr 2021 mit einem Minus von 30,9 Millionen Euro abgeschlossen. Dies berichtet das Fachmagazin "Kicker". Demnach werde DFB-Schatzmeister Stephan Grunwald diese Bilanz am 9. Dezember bei der Präsidiumssitzung in Frankfurt am Main präsentieren. mehr