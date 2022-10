Königsblaues Debakel im DFB-Pokal Hoffenheim feiert hohen Sieg gegen überforderte Schalker Stand: 18.10.2022 22:33 Uhr

1899 Hoffenheim hat Schalkes Hoffnungen auf wenigstens ein Erfolgserlebnis im DFB-Pokal zunichte gemacht. Die Kraichgauer schlugen den FC Schalke am Dienstagabend (18.10.22) mit 5:1. Trainer Frank Kramers Stuhl wackelt immer mehr.

Von Jo Herold

Munas Dabbur brachte die TSG früh in Führung (5.). Angeliño brachte seinen zweiten gefährlichen Versuch zum 2:0 in die Maschen (16.), Dabbur schnürte noch vor der Pause den Doppelpack (43.). Ozan Kabak erhöhte nach der Pause vor nur 12.000 Zuschauern (51.). Damit nicht genug: Pavel Kadeřábek machte aus dem Null-vier ein Null-fünf (63.). Dominick Drexler erzielte für die völlig überforderten Schalker immerhin noch den Ehrentreffer (69.).

Mit der zweiten Niederlage der Knappen gegen Hoffenheim innerhalb von nur fünf Tagen wird der Verbleib von Coach Frank Kramer bei den Schalkern immer unwahrscheinlicher. In der Bundesliga rangiert "Königsblau" mit nur sechs Punkten aus zehn Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Schalke enttäuscht in allen Belangen

Nach dem trotz der Niederlage zuhause gegen Hoffenheim nach oben steigenden Formkurve enttäuschten die Gelsenkirchener diesmal auf breiter Front. Der Spielfreudigkeit und dem Kombinations-Feuerwerk der Kraichgauer hatte Schalke weder vorne noch hinten etwas entgegenzusetzen. Kabak und Dabbur hebelten die Schalker Abwehr beim ersten Treffer mit einem Steckpass aus. Dem Tor von Angeliño ging noch eine Glanzparade von Keeper Alexander Schwolow voraus, der aber dann ebenso chancenlos war wie bei Dabburs zweitem Erfolg.

Der vierte Hoffenheimer Jubel schwoll nach einer Kopfball-Abnahme von Kabak nach einem Freistoß von Robert Skov an - doch Ex-Schalker Kabak wollte nicht so recht in die Freudenovationen miteinstimmen. Hoffenheims Trainer André Breitenreiter, auch er mit Schalker Vergangenheit, nahm denn auch das Tor von Kadeřábek mit eher steinerner Miene zur Kenntnis: Der Tscheche verwertete eine starke Hereingabe von Angeliño. Dominick Drexlers Ehrentreffer - ein schön zu Ende gespielter Konter in Zusammenarbeit mit Bülter - war nur noch kosmetischer Natur.

Hoffenheim empfängt die Bayern

Die TSG Hoffenheim hat am Samstag (22.10.2022) in der Bundesliga ein Heimspiel gegen Bayern München. Schalke 04 hat einen Tag länger Pause und tritt dann bei Hertha BSC an.