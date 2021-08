Noch drei Stars ausgewechselt

Die Halbzeitpause nutzte Nagelsmann, um schon früh in der Saison weiter das Thema Belastungssteuerung zu forcieren: Joshua Kimmich, Thomas Müller und Niklas Süle blieben in der Kabine, am Verlauf der Partie änderte sich nichts.

Der Bremer SV versuchte weiter, aus der eigenen Defensive herauszukombinieren, übertrieb es aber auch immer wieder einmal. So wollte Ikrami Olatunji sogar im eigenen Strafraum noch querspielen, verlor dabei aber die Kugel an den Sekunden zuvor eingewechselten Malik Tillmann, der sich mit dem 6:0 bedankte (47.). Das bis dahin schönste Tor des Abends legte eine Minute später Musiala nach, der den Ball aus 16 Metern von halbrechts passgenau zum 7:0 in den linken Winkel beförderte.

Tor für die Seele

Die Kräfte des Sportvereins erlahmten nun zusehends, und so nutzte auch der angezählte Sané nach zuvor zwei Assists den Abend noch zu einem Seelentröster: Mit einem trockenen Schrägschuss traf er zum 8:0 (65.) und wurde anschließend bei seiner Auswechslung von fast allen Fans im Bayern-Trikot demonstrativ beklatscht und ebenso demonstrativ von Nagelsmann in den Arm genommen.

Die Gegentorflut war damit für die am Ende bemitleidenswerten Bremer, die eine Viertelstunde vor Schluss auch noch Ugo-Mario Nobile nach einer Notbremse mit Rot verloren, aber noch lange nicht beendet. Mickael Cuisance (80.), Choupo-Moting (82.) mit seinem vierten Treffer, Bouna Sarr (85.) und Tolisso (88.) machten das Schützenfest komplett.

Bremen jetzt beim Leher TS

Trotzdem war man bei den Gastgebern nach der Partie positiv gestimmt: "Es war ein Mega-Erlebnis", sagte Trainer Eta. Nun können er und sein Team sich wieder auf das große Saisonziel fokussieren: den Aufstieg in die Regionalliga.

Im Kampf um die vierthöchste Spielklasse geht es am nächsten Donnerstag (02.09.21) zum Leher TS. Die Bayern haben am Samstagabend (28.08.21, 18.30 Uhr) ein paar Klassen höher das noch punktlose Liga-Schlusslicht Hertha BSC zu Gast.