Klarer Erfolg im DFB-Pokal Dortmund lässt 1860 München keine Chance Stand: 29.07.2022 23:09 Uhr

Borussia Dortmund hat unter Coach Edin Terzic den ersten Pflichtspielerfolg in der neuen Saison gefeiert. Drittligist 1860 München war in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals am Freitagabend (29.07.22) beim 0:3 gegen den Klub aus dem Oberhaus chancenlos.

Donyell Malen brachte Borussia Dortmund nach schöner Einzelaktion über die linke Seite in Führung (8.). Jude Bellingham erhöhte (31.), wenig später kam Karim Adeyemi zu seinem ersten Pflichtspieltor für die Borussia (35.).

BVB: Viel Druck über links

Schon in der Anfangsphase wurde deutlich, dass Terzic die rechte Verteidigungsseite der Sechziger als Schwachstelle ausgemacht hatte. Malen startete dort zu einem schönen Solo, Marco Hiller im Tor der Gastgeber konnte sich auszeichnen. Doch nur wenig später war der Keeper machtlos: Wieder war es Malen, der sich auf der linken Seite stark durchsetzte und mit rechts aufs kurze Eck zielte. Der Ball sprang zuerst an den linken Pfosten, dann an den rechten Pfosten und drehte sich am Ende über die Torlinie.

Auch das zweite BVB-Tor entwickelte sich über die linke Seite: Marco Reus dribbelte bis zur Grundlinie, schob den Ball in die Mitte, wo Bellingham völlig frei im Fünfmeterraum auf das Zuspiel wartete. Nur vier Minuten später bediente Malen aus zentraler Position den rechts durchstartenden Adeyemi, dessen Schuss Hiller durch die Handschuhe flitschte.

München trotzdem mit viel Moral

Auch nach der Pause machte der BVB Druck. Hiller entschärfte zwei Fernschüsse von Mo Dahoud und Thomas Meunier, ehe Yannick Deichmann auf der Gegenseite mit einer Direktabnahme aus 20 Metern einen der wenigen Münchner Abschlüsse zeigte - auch wenn der Ball deutlich am Tor von Gregor Kobel vorbeistrich.

Immerhin vermieden die Bayern weitere Gegentreffer im zweiten Abschnitt und zogen sich insgesamt achtbar aus der Affäre und ließen sich nach dem Schlusspfiff von den zahlreich im Stadion gebliebenen zufriedenen Fans noch lange feiern.

Adeyemi zufrieden, Köllner fairer Gratulant