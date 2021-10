Als Beispiel dafür nannte er Upamecano, den Medien kurz zuvor noch als "Supermecano" betitelt hatten. Doch "Supermecano", das war eben vor Gladbach. Diesmal, sagte Toppmöller, habe auch Upamecano "mit Sicherheit kein gutes Spiel gemacht".

Vor der Saison hatten die Bayern Upamecano, 23, mit einigen Erwartungen aus Leipzig geholt. In seinen vier Jahren bei RB hatte sich Upamecano den Ruf erworben, ein außerordentlich talentierter Innenverteidiger zu sein, schnell und wuchtig, mit einem feinen Aufbauspiel, clever auch im Zweikampf. Er hatte aber auch dort eine Neigung zu vereinzelten Aussetzern präsentiert, die sie nun auch in München kennengelernt haben.

Ein Hauch von Weltklasse

In München werden sie sich nun eine Frage stellen müssen, die womöglich auch die Gladbacher beschäftigen wird - nur dürfte der Blickwinkel bei der Borussia eine anderer sein. Es geht um die Essenz, um das, was bleiben wird von diesem denkwürdigen Abend. Was also war das nun - ein Ausrutscher nur, oder doch eine Trendwende, negativ wie positiv?

Gladbachs Trainer Adi Hütter sprach von einem "außergewöhnlichen Abend" , an dem eben alles gepasst habe. "Wie wir die Tore herausgespielt haben, das war schon Weltklasse" , sagte Hütter. Tatsächlich war ja nicht nur dem zweiten Treffer eine wunderbare Kombination vorausgegangen, auch sonst spielten die Gladbacher so, als hätte es den durchwachsenen Start in diese Saison nie gegegeben.

Man sah das an vielen Spielern, natürlich am Torschützen Breel Embolo, der an diesem Abend ein Überragender unter Überragenden war. Aber auch an Manu Koné, 20, der erst den Führungstreffer erzielte und fortan mit einer Selbstverständlichkeit das Spiel der Gladbacher ordnete und das der Bayern geschickt unterband, die nicht nur den Trainer Hütter erfreut haben dürfte.