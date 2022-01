DFB will neue Spielformen im Kinderfußball ab 2024/25 umsetzen

Dabei sollen so genannte Festivaltage im Kinderfußball mit vielen kleinen Spielfeldern und Minitoren die klassischen Vereinsduelle mit sieben Spielern pro Mannschaft ersetzen. Betroffen davon sind die Altersklassen G-Jugend (U6/U7), F-Jugend (U8/U9) und E-Jugend (U10/U11).

Die Landesverbände des DFB verabschiedeten diese Umstrukturierung auf dem Bundesjugendtag am vergangenen Freitag (21.01.2022). Jetzt soll sie auf dem DFB-Bundestag am 11. März in Frankfurt/Main offiziell abgesegnet werden.