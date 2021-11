Es ist ja irgendwie klar, wer die ewige Torschützenliste der Champions League anführt. Cristiano Ronaldo (136 Tore) hat hier mit Lionel Messi (122) die Maßstäbe gesetzt, erst dahinter kommt mit einigem Abstand Robert Lewandowski (81).

Klangvolle Namen, die jeder für sich als Gesichter der Königsklasse gelten. Und als Tormaschinen. Doch wer aktuell in die Torjägerliste der diesjährigen Champions-League-Saison schaut, sieht einen anderen ganz vorne. Sébastien Haller. Der Hüne im Sturm von Ajax Amsterdam ist aktuell sowohl in der Eredivisie (sieben Tore) als auch in der Champions League (sechs Treffer) der beste Torjäger.

Treffsicher wie in seinen Bundesligazeiten

"Klar fühle ich mich momentan wahnsinnig wohl, aber ich hatte auch bei Eintracht Frankfurt Phasen, in denen ich viel getroffen habe" , hat der 27-Jährige jetzt in einem "Kicker"-Interview gesagt und damit direkt an seine beiden Bundesliga-Jahre erinnert. Tatsächlich war der 2017 von Sportvorstand Fredi Bobic vom FC Utrecht losgeeiste Stürmer ohne größere Anlaufzeit in Deutschland durchgestartet

Haller erzielte 24 Bundesliga-Treffer in zwei Jahren. Bald bildete er den wichtigsten Anker im hessischen Sturm und mit Ante Rebic und Luka Jovic das Dreigestirn mit dem Beinamen "Büffelherde", war entscheidend daran beteiligt, mit dem DFB-Pokalsieg 2018 und dem Einzug ins Halbfinale der Europa League 2019 eine Frankfurter Erfolgsgeschichte zu schreiben, die gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Talfahrt fast surreal wirkt.

Ajax Amsterdam hat alle drei Gruppenspiele gewonnen

Haller denkt gerne daran zurück, wie er verraten hat. "Mit Evan Ndicka, Filip Kostic oder Simon Falette bin ich noch in Kontakt, und jedes Mal schwärmen wir von unserer gemeinsamen Zeit, insbesondere unserer Europa-Tour 2018/2019."

Dabei ist auch nicht schlecht, was Ajax als Gegner von Borussia Dortmund (Mittwoch 21 Uhr) in der Champions League gerade anstellt. Drei Siege gegen Sporting Lissabon (5:1), Besiktas Istanbul (2:0) und Borussia Dortmund (4:0) sind ein Ausrufezeichen, der niederländische Renommierverein steht schon mit anderthalb Beinen im Achtelfinale.