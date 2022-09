audiostream 90 Minuten Königsklasse Champions League live hören - die Fußballreportagen der Sportschau Stand: 05.09.2022 22:40 Uhr

Alle Spiele der neuen Saison in der Fußball Champions League gibt's bei der Sportschau live und in voller Länge zu hören - sowohl jeweils einzeln, als auch in Konferenzen. Alle Infos zum Angebot.

In der Saison 2022/23 gibt es alle Spiele der Champions League mit deutscher Beteiligung als Audio-Livereportagen. Wenn mehrere Spiele zeitgleich angepfiffen werden, was durch die fünf Teilnehmer aus Deutschland in der Gruppenphase regelmäßig vorkommt, können Sie diese zusätzlich in der Konferenz hören.

Alle Livestreams werden über die gesamte Spieldauer und ohne Unterbrechungen für Musik, Werbung oder Nachrichten angeboten. Eingebettet sind die Reportagen in moderierte Sendungen mit Analysegesprächen und Beiträgen, die immer 10 Minuten vor Anpfiff beginnen. Die Audiostreams finden Sie in der ARD Audiothek, in der Sportschau App, im Web und auf Smart Speakern.

Das Angebot auf Sportschau.de und in der App

Auf sportschau.de und in der App sind die Spiele im Live-Center der Sportschau zu finden (Menü: Live & Ergebnisse). Am Spieltag erscheint neben der jeweiligen Partie ein Audio-Symbol, über das sich der Audiostream abspielen lässt.

In der Live-Situation sind die Streams der einzelnen Partien ebenfalls über den Ticker des jeweiligen Matches abrufbar. Hier erscheint im Live-Center ein Button mit dem Audiosymbol und "LIVE AUDIO", der zur Livereportage führt.