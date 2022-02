Europapokal: Die Zeit nach der Auswärtstorregel beginnt

Im Achtelfinale der Champions League sowie in den Zwischenrunden der Europa League und der Europa Conference League gilt damit erstmals, dass ein Team zwingend ein Tor mehr als der Gegner geschossen haben muss, um die nächste Runde zu erreichen. Im Juni fasste das UEFA -Exekutivkomitee einen entsprechenden Beschluss.

Einen großen Anteil daran, dass in dieser Saison erstmals seit 1965 die Auswärtstorregel in K.o. -Spielen im Europacup nicht mehr zum Tragen kommt, hat nach eigenen Angaben Wanja Greuel. " Ich wage zu behaupten, dass ich den entscheidenden Stein mit meinem Antrag ins Rollen gebracht habe ", sagte Greuel im Interview mit SPOX.

Der Geschäftsführer des Schweizer Erstligisten Young Boys Bern empfand es als Ungerechtigkeit, wie sein Herzensverein 1. FC Kaiserslautern 1991/92 aus dem Europapokal der Landesmeister gegen den FC Barcelona in der 2. Runde ausschied. Die Roten Teufel führten auf dem Betzenberg 3:0, das 0:2 aus dem Hinspiel war wettgemacht - bis Jose Maria Bakero den FCK mit einem Treffer aus allen Träumen riss: In der Addition beider Spiele stand es danach 3:3, die Auswärtstorregel entschied für Barcelona.

"Die Regeländerung macht den Fußball gerechter und auch attraktiver"

Manager Wanja Greuel (Young Boys Bern)

Als Greuel 2019 in den Vorstand der Europäischen Klubvereinigung ECA gewählt wurde, konnte er sein Herzensthema endlich vorantreiben. Er fand breite Zustimmung und stellte einen Antrag, der schließlich im Club Competition Committee der UEFA landete. Von dort gab es eine Empfehlung ans Exekutivkomitee, das im vergangenen Juni die Regel nach 56 Jahren abschaffte.

Wenn in dieser Woche nun - mehr als 30 Jahre nach diesem für Greuel und Kaiserslautern so schmerzhaften Abend - die ersten Achtelfinals der Champions League steigen, geistert die Angst vor dem Auswärtstor nicht mehr durch die Stadien. Bei Torgleichheit nach Hin- und Rückspiel in der K.o.-Phase kommt nun nicht mehr die Mannschaft weiter, die mehr Treffer auswärts erzielt hat. Stattdessen geht es in die Verlängerung - und falls danach noch keine Entscheidung gefallen ist, ins Elfmeterschießen.

Greuel ist " felsenfest davon überzeugt, dass die Regeländerung den Fußball gerechter und auch attraktiver macht ". Die Auswärtstorregel sei aufgrund des immer geringeren Nachteils durch Reisen " einfach nicht mehr zeitgemäß " gewesen.

Auswärtstorregel lieferte einige Legenden

Bayerns Arjen Robben im Zweikampf mit Nani (Manchester United) im Viertelfinale der Champions-League

Die Auswärtstorregel ist nun Geschichte, unvergessen bleiben aber einige legendäre Abende, die mit der Regel zusammenhingen. Bayern München spielte im Viertelfinale der Champions League 2009/10 gegen Manchester United. Das Hinspiel gewannen die Bayern in München 2:1, lagen in Manchester aber schnell 0:3 hinten. Ivica Olic gelang das erste Tor für die Bayern, in der Schlussphase glich Arjen Robben mit einem Traumtor zum 4:4 in der Gesamtabrechung aus - aber die Auswärtstorregel sprach für die Bayern.

Lucas Moura von Tottenham Hotspur feiert den dritten Treffer seiner Mannschaft.

Dramatisch ging es auch 2018/19 zu, als mit Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur zwei Überraschungsteams im Halbfinale standen. Ajax gewann das Hinspiel 1:0, im Rückspiel stand es 2:2 - Tottenham traf in der sechsten Minute der Nachspielzeit zusammengerechnet zum 3:3 - die Auswärtstorregel brachte den Klub ins Finale.

Es gab viele weitere denkwürdige Unentschieden, die Sieger hervorbrachten: AS Rom gegen den Barcelona 2018 (4:4), Chelsea gegen Paris 2015 (3:3) oder Chelsea gegen Barcelona 2009 (1:1) - doch nun endet die Zeit, in der man Spiele mit einem Remis für sich entscheidet.

DFL wird das Ende der Auswärtstorregel auch in der Relegation umsetzen

Die Relegationsspiele zwischen dem 16. Tabellenplatz der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga werden künftig ebenfalls ohne die Auswärtstorregel ausgetragen. In der Spielordnung der Deutschen Fußball Liga ( DFL ) ist eine Übernahme der UEFA-Maßgabe festgelegt. "Die Relegationsspiele werden als Hin- und Rückspiel entsprechend den Bestimmungen der UEFA-Clubwettbewerbe ausgetragen, die für die Austragung von Spielen im K.o. -System gelten" , heißt es unter Paragraph 3, der Auf- und Abstieg regelt.