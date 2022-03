Ajax dominiert Benfica, trifft aber nicht

Als der Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande die erste Hälfte beendete, hatte Ajax achtmal auf das gegnerische Tor geschossen und knapp 70 Prozent Ballbesitz. Nur ein Tor war der Mannschaft von Trainer Erik ten Hag nicht gelungen. Das sollte sich noch rächen.

Einmal, es lief die siebte Minute, war da kurz Jubel, nachdem Torjäger Sébastien Haller den Ball über die Linie befördert hatte. Doch Vorlagengeber Dusan Tadic hatte im Abseits gestanden.

Fortan spielte eigentlich nur Amsterdam, Benfica war mit dem Positionsspiel und dem frühen Pressing der Niederländer oft überfordert. Nur mit der letzten Entscheidung lagen sie bei Ajax oft daneben. Die beste Möglichkeit hatte in der 37. Minute Amsterdams Ryan Gravenberch, als er von links in die Mitte zog und dann aus 20 Metern abschloss. Bei seinem Versuch fehlten Zentimeter.

Onana fliegt am Ball vorbei, Núñez nicht - Jubel bei Benfica

Nach dem Wiederanpfiff fand Benfica etwas besser ins Spiel. Die Gäste aus Portugal standen nun in der Defensive stabiler, sie ließen Ajax weniger Raum und kamen nach einer Ecke durch einen Kopfball von Jan Vertonghen auch zu einer guten Torchance (58.). Für Gefahr sorgte auch auf der anderen Seite ein Kopfball. Von der linken Seite flankte Daley Blind mit viel Gefühl und punktgenau in den Rückraum, wo Antony den Ball auf, aber nicht in das Tor köpfte (63.).

Schließlich kam die 77. Minute und mit ihr ein Freistoß für Benfica. Álex Grimaldo brachte den Ball scharf an den Fünfmeterraum, wo Amsterdams Torhüter André Onana rauskam, aber nicht an den Ball. Dann köpfte Núñez, und der Rest war Jubel bei den Gästen.

Einmal noch ging ein Raunen durch das Stadion, es lief bereits die Nachspielzeit der Nachspielzeit: Amsterdams Spielmacher Tadic war schon im Strafraum, doch der Weg zum Tor war ihm verstellt. Also versuchte er es mit einem Pass auf Brian Brobbey. Der kam auch an den Ball, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Benficas Torhüter Vlachodimos. Es war eine Parade, die man so schnell nicht vergessen wird. Das Schiedsrichtergespann zeigte allerdings Abseits an, es war sehr knapp - doch eine Überprüfung blieb ihnen erspart.